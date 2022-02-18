梅赛德斯发布W13，“银箭“归来

载入语音播放

梅赛德斯在2021年击败红牛后，创造了连续八年夺得制造商世界冠军的新纪录，尽管刘易斯·汉密尔顿在颇具争议的阿布扎比收官战中最终输给了马克斯·维斯塔潘，使得德国车队自2014年来第一次错过双料锦标赛头衔。

在规则改革的2022赛季，汉密尔顿迎来他在梅赛德斯的第十个赛季，而拉塞尔替换了瓦尔特利·博塔斯，成为这位七届F1世界冠军在德国车队的第三任队友。本周五在银石赛道，车队领队兼CEO托托·沃尔夫与两位车手一起为W13揭开面纱。

在过去两年以黑色涂装表达了支持反对种族歧视的倡议后，今年梅赛德斯新车恢复了传统的银色，同时保留了主要赞助商马石油标志性的翡翠绿和英力士的红色，而车身上除了英力士之外的字样和三叉星标识都呈现为黑色。

发布会现场，包括中国少年卡丁车手崔原溥在内的6位梅赛德斯青训成员与两位偶像级F1车手一起见证了W13的登场。而之所以在银石赛道揭幕新车，也是为了让W13能够在今天进行第一次试航，为下周的第一轮季前测试做准备。

回归银色的原因

W13以银色涂装亮相吸引了眼球。沃尔夫在发布会上解释了回归经典“银箭”涂装的原因，并非不再支持倡议行动，而是在初步实现内部建设的目标后，这项宗旨将更加自然而然地在未来得到贯彻。

"黑色涂装是有明确用意的，清楚地表明我们的使命是成为一个更有多样化、包容性的团队，"奥地利人说道。"它已经成为我们DNA的一部分，但‘银箭’的银色也是我们的DNA，是我们的历史。作为一个团队，我们已经从银箭成长为一个更加多样化和包容的团队，因此我们未来的颜色将是银色和黑色。”

"促进我们团队多样化并不是为了达到指标，而是为了招募最优秀的人才，无关他们的种族、性别、宗教或性取向。我们的工作启发了那些可能认为工程、技术或赛车职业不适合他们的人，这将扩大我们的人才库。多元化的人力资源将助推成绩。"

一年前，梅赛德斯发起了旨在推动团队多样化发展的Accelerate 25项目。日前车队公布了其成果，项目第一年有超过25%的新员工来自缺乏代表性的人群，占比达到38%，同时女性员工在公司内部的比重也从12%上升到14%，属于少数族裔的员工从原先的3%增加到6%。