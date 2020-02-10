梅赛德斯发布2020年赛车新涂装

本周一，梅赛德斯宣布与INEOS缔结了新的赞助合作关系。作为发布会活动的一部分，2019年为车队第六次夺取双料世界冠军的W10赛车，以新涂装颜色亮相。在原有的银、黑、绿基础上，代表新合作伙伴的紫红色出现在鼻翼端板、车顶进气口和尾翼上。

不过，赛车保留了去年缀满了三叉星的斑点式引擎盖设计，以及其中一颗星涂成红色来纪念车队前非执行主席尼基·劳达。

INEOS是英国首富吉姆·拉特克利夫（Jim Ratcliffe）控制的跨国化学公司。去年，NINEOS收购Sky自行车车队并更名后，赢得了环法自行车赛的冠军。此外，该化学巨头还涉足美洲杯帆船赛，由船长Ben Ainslie掌舵的INEOS英国队参赛。

梅赛德斯与INEOS在去年十二月就建立了初步关系。在成为F1历史上第一支连续六年包揽车手和制造商锦标的车队后，这支德国制造商的厂商车队通过新成立的梅赛德斯-奔驰应用服务部门，与环法胜利之师达成性能合作协议。

梅赛德斯将在2月14日正式公布参加2020赛季的W11赛车的照片。同一天，刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯将在银石赛道驾驶新车进行首航。