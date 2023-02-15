梅赛德斯发布全黑色涂装W14

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去年，这支德国车队自2014年以后第一次没能染指世界冠军。在七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿与年轻英国车手乔治·拉塞尔搭档的第二个赛季，梅赛德斯力求向去年的双冠王红牛发起挑战。

在2022赛季用回了“银箭”名称由来的银色涂装之后，今年梅赛德斯选择再次为W14采用2020和2021年使用过的黑色主题色——几乎全黑色，用冠名商马石油的绿色线条作为点缀，而车顶防滚架为红色——车队大股东之一INEOS的红色。同时，车队在驾驶舱顶部、进气口下方保留了纪念已故非执行主席、赛车传奇人物尼基·劳达的红色三叉星标志。

梅赛德斯在银石赛道通过网络直播了发布会，当天W14就将利用拍摄日的机会进行首次试航。

谈及新车再次启用黑色涂装，梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示：“我们去年超重了。今年，我们已经试图找出我们可以挤出每一克的地方。所以现在，历史重演了。你可以看到，这辆赛车用到一些原始的碳部件，以及一些涂成亚光黑色的部件。“

“当然，当我们在2020年改变涂装时，主要的动因素是支持多样性和平等事业，这一直是我们内心深处的想法。当时黑色就成为我们DNA的一部分，所以我们很高兴能用回它。“

2022年新规则实施后第一个赛季，梅赛德斯失去了此前长达八年的竞争力优势，尤其在上半赛季W13饱受地面效应空气动力学规则带来的“海豚跳”问题影响，之后又在寻找合适的离地高度方面遇到麻烦。不过赛季末起，赛车逐渐找回感觉，并且由拉塞尔在巴西大奖赛的冲刺赛周末取得周六和周日两场比赛的胜利。

与此同时，尽管汉密尔顿遭遇了2007年参加F1之后第一个没有分站胜利入账的赛季，但今天合约到期的他明确表示计划与梅赛德斯再次签订一份多年合约，并且希望双方携手实现更多成就。

梅赛德斯在车手阵容保持稳定的同时，车队高级管理层出现人事变动。为车队豪取制造商八连冠立下赫赫战功的原策略总监詹姆斯·沃尔斯，在今年收到了威廉姆斯抛出的橄榄枝之后，前往老牌英国车队担任领队。不过，梅赛德斯领队托托·沃尔夫解释，早在去年年中，为了进一步培养沃尔斯主导大局的能力，将他从指挥台调离，而比赛策略的执行工作已经分摊给其他人员，因此不会对新赛季带来影响。

此外，梅赛德斯的替补车手阵容发生变化。在两位电动方程式世界冠军尼克·德弗瑞斯和斯托弗·范多恩离开之后——前者在本赛季代表AlphaTauri全职参加F1，后者加入阿斯顿·马丁担任替补车手——替补车手由未能留在哈斯的米克·舒马赫出任。