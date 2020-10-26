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梅赛德斯解释博塔斯在硬胎阶段车速不佳的的原因

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梅赛德斯解释博塔斯在硬胎阶段车速不佳的的原因
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梅赛德斯赛道总工程师安德鲁·绍福林表示，瓦尔特利·博塔斯在葡萄牙大奖赛后半段被队友刘易斯·汉密尔顿甩开巨大差距，原因在于轮胎温度。

在波尔蒂芒的比赛里，博塔斯在开场不久的混战中上升到领先位置。但是第20圈，汉密尔顿就超过了

他的队友。芬兰人试图追上队友，反而加剧了自己轮胎的磨损，出现了震荡的现象。

当汉密尔顿在第40圈进站时，拥有8秒多的领先优势。博塔斯在一圈后也进站，但返回赛道时夹在了几辆被套圈的赛车里。此后，英国人越跑越远，以多达25秒的优势获胜。

对博塔斯在换上与汉密尔顿相同的轮胎后差距如此悬殊，绍福林在赛后表示，主要原因在于前者的轮胎没能快速达到工作温度。

“我认为这里的关键是轮胎温度。因为如果你能够提升温度，你的抓地力就会增加，”他解释道。“我们在90%的比赛里实际上抓地力太多了。这种情况下就要试着保持轮胎凉下来。但是你在这里处于截然相反的情况，局部有小雨带来的低温条件让情况更糟。“

“硬胎的转换是最有力的证明。刘易斯让轮胎工作得相当好，相当快（就达到工作状态）。瓦尔特利落到了落后赛车的车流里，那意味着他当时不得不以那些落后赛车的速度行驶，不是自然的速度，而那个时刻就有了10度的轮胎温度差异。你可以看到那非常明显，几乎就是每圈慢一秒。  

“所以关键就是温度的不同。那就是为什么你突然发现在比赛的某些时段，两辆（梅赛德斯）赛车之间的差距相当大。但是在比赛用时方面，在用硬胎的那段时期，瓦尔特利因为落后的赛车，以及没有像如果他的轮胎已经升温那样快速地超过他们，而损失了很多比赛用间。”

绍福林表示正是因为轮胎温度，使得比赛开始后的前几圈里非常混乱，让梅赛德斯“相当紧张”。

本场比赛除了汉密尔顿、博塔斯之外，第四位发车的法拉利车手查尔斯·莱克勒克也用中性胎，而前十名之外只有阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁在第16位用软胎发车。较低的赛道温度，加上零星的雨滴，让赛道情况复杂。用软胎发车的车手更快地提起速度，迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯一举上升到第一名，而莱科宁从第16位连升10个名次，直接来到第六位。

“在那个阶段，你不知道所有的困难是否都会冲着我们来，我们会达到轮胎工作所需的温度吗？”绍福林说道。

“因为当你查看轮胎温度的时候，它就是没有升高。风险就是如果你被困在那个地带，你没法让产生抓地力，从而提升温度，以便带来更多抓地力。但是后来，瓦尔特利更快地达到了温度，成功重新回到领跑位置，而刘易斯则多花了一些时间。

“还有就是在那样滑的条件下，你愿意承担多少风险？我认为刘易斯有点谨慎，不过当我们意识到我们其实比迈凯伦快时，就相当安心了，因为前几圈里，没能逮住他们，让我们有一点担心。”

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Author Frankie Mao

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