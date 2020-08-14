沃尔夫：梅赛德斯准备承诺于F1，但个人未来仍在考虑中

F1在本周三已经过了此前自由传媒定下的签署新版《协和协议》的最后期限，尽管实际上没有具有法律意义的截止日期。

一周前，法拉利、威廉姆斯和迈凯伦就表示已经准备签约，而梅赛德斯则公开表达了对谈判进展以及一些事宜的不满。

但是一周过去，德国车队的负责人沃尔夫透露，在与F1掌门人凯利做了进一步的磋商之后，梅赛德斯已经决定做出继续参加F1的承诺。

“我在车队之间的会议之后相当直言不讳，说这是我们需要的，而那是我们往前走需要搞清楚的，”奥地利人在西班牙大奖赛前的周五新闻发布会上说，“但是我已经在银石改变了观点，原因正是我之前说过的。”

“我不认为车队真的会联合起来，每个人都试着在外面达成自己的小协议，然后习惯到媒体面前指责别人，所以我们已经决定与自由传媒一起前进。

“上周末我与切斯做了非常有建设性的讨论，绝大多数我们想要得到澄清的事项都进行了讨论，我觉得我们达到了好位置，来签署协和协议并前进。”

然而，沃尔夫作为梅赛德斯F1车队领队和CEO的身份，与德国制造商的工作合同将在今年年底到期，而他的个人选择也成了外界关心的问题，特别是早些时候他以个人身份投资了劳伦斯·斯特罗尔收购后的阿斯顿·马丁。

“我喜欢我的工作，我非常喜欢，因为我热爱与车队的人一起工作，没有比跟工程师在会议室里、坐在车房、看着周围进行出色的工作更好的地方了，”奥地利人交代了当前的想法。

“我喜欢赛道下的斗争，我喜欢与我们的赞助商和合作伙伴交流，而这是我如何感受的。对于未来，这意味着我们需要与我的妻子、与奥拉（戴姆勒总裁康林松）一起做出一个决定。这不等于我不会作为车队领队或其他角色继续工作，但是我正在思考。”

沃尔夫在2013年与刘易斯·汉密尔顿一起加入梅赛德斯。一年后，他在罗斯·布朗离任之后，成为车队的主管。

英国车手在与德国制造商合作期间，拿下了自己六个世界冠军中的后五个头。同样即将与车队合约到期的汉密尔顿表示，沃尔夫的将来会对他的个人决定带来影响。

“我认为留下来是刘易斯当前能做的最好的选择，并且他想留下，他有机会在未来取得伟大的成就，赢得更多比赛和锦标赛冠军，”沃尔夫表示。

“他说取决于我做什么，让人深感荣幸，但是我认为他不需要我。他有一支优秀的团队，他们始终支持他。

“正如我说的，我还没做决定，积极的讨论正在进行中，而我挺喜欢这些讨论。我不想描述成我要离开了，因为不是这样，只是我正在思考F1会怎么发展，新冠病毒疫情带来了什么，以及我之前提到的个人原因。”

“苏茜境遇很好，正在管理FE车队，这意味着她经常不在家。天知道我已经参加了多少场F1比赛，我认为过去八年里有120场，这是我们正在考虑的事情。”

上赛季收官阶段，在汉密尔顿和梅赛德斯都卫冕成功后，沃尔夫缺席了巴西大奖赛。这是他在德国车队连续六年取得双冠期间，唯一没有到场的比赛。

考虑到妻子的比赛任务以及孩子的长大，如何在工作与家庭之前达到平衡，是48岁的奥地利人需要思考的问题。