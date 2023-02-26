梅赛德斯保持追兵姿态，汉密尔顿称W14“不完美”

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梅赛德斯在为期三天的巴林测试中成果喜忧参半，尽管去年严重困扰车队多时的“海豚跳”问题基本消失，而且除了乔治·拉塞尔在第二天因液压系统问题停车之外，W14赛车的可靠性值得肯定，但平衡性没有达到理想水平，单圈竞争力也明显不如红牛。

汉密尔顿在收官日晚间凉爽的条件下做出的1分30.664秒，在总时间榜上排名第二，但他用C5配方轮胎跑出的时间，比红牛的塞尔吉奥·佩雷只用C4配方做出的标杆时间1分30.305秒慢了0.359秒。两名法拉利排在第四五名，但他们也没有使用最软配方的轮胎。

对于三天测试期间出现的起伏，汉密尔顿表示：“可靠性总体上不错，显然我们昨天有一次停车，但总体上是比较好的。最后，当赛道的温度稍微冷却后，你换上较软的轮胎，看到它们之间的差距，总是很好。我们还没有达到我们想要的水平，但作为起点，这是一个很好的平台。”

去年同期，当梅赛德斯在巴塞罗那测试后带着计划中的升级套件来到巴林进行第二轮测试，第一次意识到海豚跳问题，而且当时毫无头绪来解决。严重的弹跳问题在上半赛季始终困扰着车队，之后又发现了离地高度问题，使得W13赛车始终无法真正解锁空气动力学性能。

2023年是地面效应规则实施后的第二年，从巴林测试来看，所有十辆新车的弹跳问题基本都得到解决，但由于这是地面效应无法避免的负作用，所以不会彻底消失。

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Red Bull Racing RB19 Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, inspects the Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

梅赛德斯领队托托·沃尔夫当被Motorsport.com问及新车是否出现海豚跳问题时，他回应道：“没有，我们没有看到任何弹跳。我们在较快的12号弯有一点震动。但这与我们去年的严重程度相去甚远，在这个阶段也没有任何性能限制。”

“赛车似乎以正确的方式得到了平衡除了直道尽头的大颠簸之外，赛车没有弹跳，这是一个好消息，”奥地利人补充说。 “这是一个很好的起点。我们正在收集大量数据，因为在去年之后，这些数据的关联性很重要，我们正在尝试不同的东西。”

上赛季汉密尔顿饱受海豚跳困扰，以至于下车后需要手扶腰。虽然今年W14没有了令人担心的弹跳，但以第八个世界冠军为目标的英国人坦言，新车的直线速度处于劣势。

“去年是这样，今年也有一点。弹跳已经消失了，有时会出现一点，但大多数时候都不存在了，”他说。“所以当赛车不反弹时，世界很美好，你可以看清前面的道路，而且对身体更好。但我们确实需要在直线上加快步伐。”

“今年，我们有一些需要努力的事情，赛车仍然不完美，我们目前仍然无法与红或者法拉利相提并论，但已经更好了。有些事情已经改变了，弹跳已经消失了，到目前为止有几个方面也有了改善。谁知道下周我们处于什么水平？我们只是要保持积极的态度，我们已经知道我们想要的东西，只是要继续努力，这就是我们的目标。”

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

追兵姿态

W14发布会上，梅赛德斯的几位核心人物就对2023赛季重返争冠集团的前景出言谨慎。面对新车在季前测试里的进步和缺点同样突出，德国车队相信自身仍然是追赶者的角色，需要缩小与去年领跑的红牛和法拉利之间的差距。

赛道工程总监安德鲁·肖夫林在首日测试后表示：“第一天之后的性能格局一直比较模糊，所以很难确定（新赛季）我们所处的位置，但我们已经确定了几个我们能够找到些许赛车性能的关键领域。我们的自我定位依然是追赶者，并且下周在这里进行的第一场大奖赛前，我们需要全力以赴来提高性能。”

他补充说：“总得需要几天才能了解一辆新车，但我们已经基本掌握了希望改善平衡的地方。令人鼓舞的是，W14比W13更平静、更稳定。”

编译/小飞侠、Chloe