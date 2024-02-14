梅赛德斯为汉密尔顿最后一辆“银箭”W15揭幕

今年情人节当天，梅赛德斯以视频的形式为W15揭开面纱，并且在银石利用演示的机会进行新车的首航。

“我们知道，要想在前排战斗，我们还需要翻越一座高山。这项运动中没有奇迹，”梅赛德斯领队兼CEO托托·沃尔夫表示。“但我们有着强大的雄心和决心。自制定新路线以来，开发工作进展顺利。我们为这辆赛车制定了多个优先项目。我们很快就会知道我们是否已经迈出了我们的目标。”

为了庆祝“银箭”赛车诞生90周年，新赛车在驾驶舱前舱上表面恢复了银色，但在侧身和引擎盖保持了近年来的黑色，同时保留了冠名伙伴马石油的标志性绿色条纹，而顶端的防滚架则为车队另一大股东英力士的红色。

上赛季的W14赛车未能帮助梅赛德斯实现重返争冠行列的目标，车队早早痛定思痛，决定放弃从2022年规则改革后使用的以零侧箱为主的概念。

不仅如此，原首席技术官詹姆斯·埃里森与原技术总监迈克·奥利奥特在阿塞拜疆大奖赛前互换角色。前者时隔两年后重返“一线”岗位，主导日常的赛车研发和升级工作，尤其是新车W15的设计，而后者在赛季结束前决定离开工作数年的布莱克利基地。

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Photo by: Mercedes AMG

2024年伊始，梅赛德斯宣布与埃里森续约多年，同时可以理解的是，作为车队股东之一的沃尔夫也确认继续担任领队。

前两个赛季里，缺乏有竞争力的直线速度和赛车举止难以琢磨，成为梅赛德斯的主要软肋。埃里森表示W15在空气动力学效率方面得到改善，并且优化了赛车尾端的特性，希望通过空气动力学和机械抓地力的改善来提升操控性能。这包括车队自行开发的推杆式后悬挂，来搭配新款变速箱，

“重点之一是改进以前赛车捉摸不定的后轴，车手们经常称之‘心怀鬼胎’。“我们已经在这方面下了功夫，试图打造一辆让车手放心的赛车，”埃里森解释道。“在进入弯角时，当你猛踩刹车并转弯时，车尾需要有坚如磐石的感觉。然后当你接近弯心时，赛车需要逐渐感觉更加灵活，更乐于转弯。我们一直在努力将这一点融入到赛车中。”

“我们还努力打造一辆阻力更小的赛车，并提高弯中性能。我们还对一些有待改进的地方进行了整理工作，包括DRS效果和维修区表现。我们一直很擅长在可重复的时间内完成进站，这是进站的关键所在。不过，我们可重复的进站时间仍然比最好的车队慢0.3-0.4秒。所以希望我们能朝着正确的方向前进。”

自2022年以来，梅赛德斯只在过去两个赛季里获得一场胜利和一个杆位。然而，当梅赛德斯上下为回到巅峰竞争众志成城时，与德国车队六次联手夺得世界冠军的汉密尔顿突然在F1业内投下重磅“炸弹”，决定在明年投奔法拉利，以便在职业生涯结束前实现儿时的梦想。这意味着他与梅赛德斯长达20多年的合作关系，将在本赛季结束后走到尽头。

George Russell, Mercedes W15 Photo by: Mercedes AMG

“很明显，我很激动。鉴于我2013年来到这里，现在的感觉非常不真实，”在与梅赛德斯的最后一个赛季开始前，汉密尔顿说到。“我在这里工作了11年，现在是第12个年头。能和这样一群人一起工作是我的荣幸，在这里你能看到他们在冬季所做的工作。我们在过去几年里经历了这个过程，你在年初看到赛车组装起来，这是赛季中最激动人心的部分——真的，当你看到大家都在发布赛车时。这是我第一次看到这辆车作为一个整体出现，但要知道引擎盖下面的一切，人们是看不到的。但我和乔治将在赛道上亲身体验。太激动人心。”

今年是拉塞尔成为梅赛德斯主力车手以后的第三个赛季，去年他与车队续约至2025年底。2021年在巴西，他赢得了个人的第一场大奖赛胜利。而当汉密尔顿明年离开后，沃尔夫期待他成为车队的领军人物。

“这对我们来说非常重要，我们在2022年赛车落地的时候就已经经历过。当时赛车的表现并不尽如人意，但作为一个集体，我们学到了很多东西，”拉塞尔说到。“我们有一个出色的团队，有这么多人，布莱克利和布里克斯沃斯共有2000名员工。很多人都赢得过比赛和年度冠军，但也有很多新人，他们都很有动力让梅赛德斯重回巅峰。”

“我认为这种组合带来了内心的激情。每个人都如此兴奋、积极、努力。正如我们说的，我们看过所有的图纸，我们去过风洞。我们在模拟器上驾驶过，在电脑上看过设计图，车身侧面有马石油的绿色线条，银色也回到了赛车上。但在这里看到整亮赛车，真的是一个激动人心的时刻。但在它驶上赛道之前，这些都不重要。我们将看到它的单圈时间。”

“我对未来一年感到非常兴奋。正如刘易斯所说，这个冬天我们做了很多工作。过去两年，我们在赛车新规则方面学到了很多。这确实是一年中令人兴奋的时期，因为你要在模拟器上跑那么多圈，进入未知的世界。与设计师、工程师以及所有能让这辆车栩栩如生的人进行了如此多的会议和对话。我们现在只想坐在方向盘后面，看看它的表现如何。”