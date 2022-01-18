梅赛德斯与迈凯伦确定2022赛车发布时间

迈凯伦和梅赛德斯先后在本周一二公布了新赛车的揭幕时间。英国车队将在2月11日，比阿斯顿·马丁晚一天。而德国车队的W13则会在2月18日亮相，比法拉利迟一天。

梅赛德斯在2021赛季实现了创纪录的制造商年度冠军“八连冠”，尽管刘易斯·汉密尔顿在车手锦标赛的争夺里惜败于马克斯·维斯塔潘，让德国制造商自2014年以来第一次无缘一项世界冠军奖杯。

面对规则改革的2022赛季，乔治·拉塞尔取代了瓦尔特利·博塔斯，将与汉密尔顿第一次联手出战。而这也是2012年之后，第一次有F1车队在同一年拥有两名英国车手。

相比之下，迈凯伦保持车手阵容不变，兰多·诺里斯与丹尼尔·里卡多迎来作为队友的第二个赛季。去年，迈凯伦获得年度第四名，虽然被法拉利挤出了三甲行列，但澳大利亚人为这支英国车队带来了2012年以后的第一个分站冠军奖杯。

值得一提的是，里卡多和诺里斯在蒙扎获得第一二名，让迈凯伦成为上赛季唯一包揽过前二名的车队，并非争夺世界冠军的梅赛德斯和红牛。另外，2022年也将是迈凯伦使用梅赛德斯混合动力单元的第二个赛季。