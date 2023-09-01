梅赛德斯与汉密尔顿、拉塞尔续约至2025年

梅赛德斯与两位车手的原合约都在今年年底到期，尽管续约都没有悬念，特别是汉密尔顿与车队代表年初就开始洽谈合约细节，但迟迟没有宣布，直到本周末蒙扎的比赛之前。

汉密尔顿从2013年加盟梅赛德斯厂商车队至今，与德国车队一起赢得了六个世界冠军，将自己的头衔数量增加到七个。如果2021年阿布扎比大奖赛最后时刻，时任国际汽联赛事总监迈克尔·马西争议性的安全车重启程序，英国人已经成为历史上第一位“八冠王”。

汉密尔顿在媒体日的新闻发布会上谈到了续约。“梅赛德斯从我13岁起就一直支持我，走过了这么长的旅程，而且我们还有未竟的事业。我们将共同奋斗。要回到领先行列，我们还有很多工作要做，但没有什么地方是我更想去的了。”

梅赛德斯发布续约消息之后，汉密尔顿出席了周四新闻发布会。在对终于完成续约表示高兴的同时，他声称自己与车队还有“未竟的事业”。

当被问及这是否与“夺回”第八个世界冠军时，汉密尔顿予以否认，而是强调他要与梅赛德斯一起取得更多荣誉。

“关于2021年的事情，我不是一个记仇的人，这与复仇无关，“英国人说到。”这与救赎无关。那已经是过去的事了，你对过去的事无能为力。我们能做的是更努力、更精确、取得更好的进步。我深信与这支车队一起，我们可以一起赢得更多年度冠军和更多比赛。这给了我所有的动力。”

2025赛季结束时，汉密尔顿将接近年满41岁。不过比他早六年进入F1的费尔南多·阿隆索今年42岁，不仅仍然在比赛，而且本赛季与阿斯顿·马丁 七度登上领奖台。此外，与汉密尔顿私交良好的七届NFL“超级碗”冠军得主汤姆·布雷迪，2020年以40岁的年纪第七次“封王”。这些都让他汉密尔顿深有感触。

“我关注着汤姆·布雷迪这样的人，他是了不起的运动员，而且展示了今天你能取得的成就，所以在这方面，他是所有运动员真正的榜样。而我真的非常非常幸运能与他交谈，了解到他做了哪些事并且坚持不懈。当然，看到费尔南多（成绩）也很高兴。他在我入行前很早就来到这里，他离开后又回来，现在发挥非常出色。这恰恰说明才华就不会离开，只要你有激情和决心，你就能继续下去。"

近期汉密尔顿在接受采访时暗示他或许将在F1继续比赛五年。就目前红牛赛车竞争力和马克斯·维斯塔潘的发展趋势来看，在当前规则期结束前，梅赛德斯要终结对手仍有难度。而英国人对此表示，他明白要与自己的车队再度称霸，可能需要更长的时间。

“我不会在为明年而努力时，想着还需要四年才能达到我们的目标，但我知道这确实需要时间，”拥有103场比赛胜利的汉密尔顿表示。“我真心非常希望我们所做的决定和我们的前进方向，能让我们接近目标：与红牛较量，追上他们，挑战杆位。如果明年不行，我们会继续努力。但我真心相信，即使不是明年或后年，我们也会成功。”