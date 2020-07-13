梅赛德斯与博塔斯就2021年F1赛季达成协议

在博塔斯取得强势的赛季开局之后，虽然最终的合约尚未签署，但是车队和车手双方已经就他们的合作关系至少延续到明年达成共识。

出席奥地利大奖赛期间，梅赛德斯CEO奥拉·康林松表示他同意下赛季不更换车手阵容之后。当时他向德国Sky电视台表示：“我们会留用两位小伙子。”过去几天来，一份合约已经制定完成。

梅赛德斯留下博塔斯的决定，将为梅赛德斯争取敲定与刘易斯·汉密尔顿的新合约扫清障碍。后者虽然还没有同意有关下赛季的条款，但预计将会留下。

在斯蒂利亚大奖赛之前，博塔斯表示他希望可以及早达成协议，以便在争夺世界冠军的努力中消除注意力被分散的可能性。

当被问到快速达成协议的机会时，他回答说：“我真的希望这样。显然这是一个非常特殊的赛季，那么晚才开始。这个时间点已经跟其他席位没有关系了，而我们只完成了一场比赛。

“另一方面面来说，没必要着急，但‘是的’，时间过得很快，很快赛季就要来到尾声，所以希望我们可以做些什么，不去想这些事情。正如我们看到的，事情拖下去从来没有好处。我们可以从中吸取教训。我们会以我的经验为基础上采取行动。”

赛后，梅赛德斯车队主管托托·沃尔夫表示车队不急于宣布2021年车手阵容，并且也没有兴趣实时评价车队同两名车手协商的进展如何。

“你们都知道，过去总是当我说到时机的时候，每个星期我都听到‘为什么还没好？为什么还没签？’”奥地利人表示。

“这就是为什么今年我不打算对我们的协商或讨论状态进行实时评论。（谈判）正在进行中。我不知道我们会在何时宣布。”

博塔斯的消息也意味着即将离开法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔，又失去一个潜在的选择。梅赛德斯和雷诺这两个最有可能的选择不再可行，意味着他留在F1的唯一希望，就是有车队改变心意。

尽管红牛坚持表示没有兴趣，但仍然可能是一个意料之外的选择，如果亚历山大·阿尔本不能在经历了上周末的困境之后取得进步。另外，Racing Point也持续地被与维特尔联系到一起，尽管塞尔吉奥·佩雷兹和兰斯·斯特罗尔都有合约。