梅赛德斯不确定为何在巴西遥遥领先

上周日,乔治·拉塞尔在英特拉格斯取得了个人的F1首胜,其同胞兼队友刘易斯·汉密尔顿紧随其后,共同为车队带回了自2020年艾米利亚·罗马涅大奖赛以来的首个1-2完赛。

这一结果不仅终结了梅赛德斯本赛季的胜利荒,同时也创造了锦标赛新的里程碑,见证了德国车队从赛季初由于赛车问题完全无法与领先车队相抗衡,到如今重返领奖台最高处的惊人逆转。

在英特拉格斯,当马克斯·维斯塔潘和查尔斯·莱克勒克纷纷被卷入干扰其比赛的事故后,杆位出发的拉塞尔一路领跑并掌控比赛,将胜利牢牢把握手中。

对此沃尔夫表示,梅赛德斯整个周末都拥有“最快的赛车”,但他并不确定为何其相比红牛和法拉利拥有如此巨大的优势。

“我认为成绩只是赛车部分开发的综合表现,凝聚了我们整个赛季在动力元件方面所做的出色工作,以及所有人的共同努力,”奥地利人说到。

“但我们已经看到了趋势,包括在过去三场比赛中的积极趋势。那我们重返统治地位了吗?不,我们并没有。我认为理论上阿布扎比对我们来说要困难得多,因为我们仍有阻力过大的问题,并深谙其中的原因。我们知道为什么我们变强了。”

“但我们知道为什么这个周末我们领先所有人这么多吗?我们无从而知。”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, George Russell, Mercedes AMG, 1st position, congratulate each other on the podium

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images