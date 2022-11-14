梅赛德斯不确定为何在巴西遥遥领先
梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫表示，尽管车队在巴西大奖赛打破了胜利荒，但其并不清楚为何会比红牛和法拉利快如此之多。
上周日，乔治·拉塞尔在英特拉格斯取得了个人的F1首胜，其同胞兼队友刘易斯·汉密尔顿紧随其后，共同为车队带回了自2020年艾米利亚·罗马涅大奖赛以来的首个1-2完赛。
这一结果不仅终结了梅赛德斯本赛季的胜利荒，同时也创造了锦标赛新的里程碑，见证了德国车队从赛季初由于赛车问题完全无法与领先车队相抗衡，到如今重返领奖台最高处的惊人逆转。
在英特拉格斯，当马克斯·维斯塔潘和查尔斯·莱克勒克纷纷被卷入干扰其比赛的事故后，杆位出发的拉塞尔一路领跑并掌控比赛，将胜利牢牢把握手中。
对此沃尔夫表示，梅赛德斯整个周末都拥有“最快的赛车”，但他并不确定为何其相比红牛和法拉利拥有如此巨大的优势。
“我认为成绩只是赛车部分开发的综合表现，凝聚了我们整个赛季在动力元件方面所做的出色工作，以及所有人的共同努力，”奥地利人说到。
“但我们已经看到了趋势，包括在过去三场比赛中的积极趋势。那我们重返统治地位了吗？不，我们并没有。我认为理论上阿布扎比对我们来说要困难得多，因为我们仍有阻力过大的问题，并深谙其中的原因。我们知道为什么我们变强了。”
“但我们知道为什么这个周末我们领先所有人这么多吗？我们无从而知。”
Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, George Russell, Mercedes AMG, 1st position, congratulate each other on the podium
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
赛季初，梅赛德斯花了不少时间与W13赛车的海豚跳问题作斗争，随后又发现了一个更深层的问题，解释了其全年表现欠佳的原因。
为了更具有竞争力，车队底盘的开发工作仍在继续。上个月在奥斯汀的升级也帮助车队向前迈进了一大步。
沃尔夫对车队今年的逆袭感到“超级自豪”，并表示车队从未失去过通过自己的方式解决问题，并重新成为领头羊的信念。
“我觉得有些情况是我们可以理解的，但也有一些令人挫败。很明显，像斯帕那样的周末非常艰难，”奥地利人表示。但我们的团队从未停止相信我们走在正确的轨道上，同时也承认我们并不总是理解所有事。这体现了车队的心态和价值观，我为我们取得的成就感到骄傲。”
同时沃尔夫补充表示，当看到车队在他没有在场的情况下“天衣无缝”地比赛并取得成功后，他更为自己“没有到场”而感到骄傲。这是奥地利人自2013年加入梅赛德斯以来缺席的第三场比赛，也是他缺席后车队赢得的首场胜利。他感言道：“我为我们所建立的团体感到骄傲，有这么多的人坚持下来，成就了我们今天的胜利。”
翻译/小飞侠
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梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫表示，尽管车队在巴西大奖赛打破了胜利荒，但其并不清楚为何会比红牛和法拉利快如此之多。
乔治·拉塞尔在两次出动安全车的圣保罗大奖赛中从第一位发车后，稳健领跑后第一次赢得大奖赛胜利，刘易斯·汉密尔顿紧随其后冲线，帮助梅赛德斯在收获2022赛季首场胜利的同时包揽前二名。
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