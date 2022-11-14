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Formula 1 / São Paulo GP 新闻

梅赛德斯不确定为何在巴西遥遥领先

梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫表示，尽管车队在巴西大奖赛打破了胜利荒，但其并不清楚为何会比红牛和法拉利快如此之多。

Luke Smith
By:
, Grand prix editor
梅赛德斯不确定为何在巴西遥遥领先
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上周日，乔治·拉塞尔在英特拉格斯取得了个人的F1首胜，其同胞兼队友刘易斯·汉密尔顿紧随其后，共同为车队带回了自2020年艾米利亚·罗马涅大奖赛以来的首个1-2完赛。

这一结果不仅终结了梅赛德斯本赛季的胜利荒，同时也创造了锦标赛新的里程碑，见证了德国车队从赛季初由于赛车问题完全无法与领先车队相抗衡，到如今重返领奖台最高处的惊人逆转。

在英特拉格斯，当马克斯·维斯塔潘和查尔斯·莱克勒克纷纷被卷入干扰其比赛的事故后，杆位出发的拉塞尔一路领跑并掌控比赛，将胜利牢牢把握手中。

对此沃尔夫表示，梅赛德斯整个周末都拥有“最快的赛车”，但他并不确定为何其相比红牛和法拉利拥有如此巨大的优势。

“我认为成绩只是赛车部分开发的综合表现，凝聚了我们整个赛季在动力元件方面所做的出色工作，以及所有人的共同努力，”奥地利人说到。

“但我们已经看到了趋势，包括在过去三场比赛中的积极趋势。那我们重返统治地位了吗？不，我们并没有。我认为理论上阿布扎比对我们来说要困难得多，因为我们仍有阻力过大的问题，并深谙其中的原因。我们知道为什么我们变强了。”

“但我们知道为什么这个周末我们领先所有人这么多吗？我们无从而知。”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, George Russell, Mercedes AMG, 1st position, congratulate each other on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, George Russell, Mercedes AMG, 1st position, congratulate each other on the podium

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

赛季初，梅赛德斯花了不少时间与W13赛车的海豚跳问题作斗争，随后又发现了一个更深层的问题，解释了其全年表现欠佳的原因。

为了更具有竞争力，车队底盘的开发工作仍在继续。上个月在奥斯汀的升级也帮助车队向前迈进了一大步。

沃尔夫对车队今年的逆袭感到“超级自豪”，并表示车队从未失去过通过自己的方式解决问题，并重新成为领头羊的信念。

“我觉得有些情况是我们可以理解的，但也有一些令人挫败。很明显，像斯帕那样的周末非常艰难，”奥地利人表示。但我们的团队从未停止相信我们走在正确的轨道上，同时也承认我们并不总是理解所有事。这体现了车队的心态和价值观，我为我们取得的成就感到骄傲。”

同时沃尔夫补充表示，当看到车队在他没有在场的情况下“天衣无缝”地比赛并取得成功后，他更为自己“没有到场”而感到骄傲。这是奥地利人自2013年加入梅赛德斯以来缺席的第三场比赛，也是他缺席后车队赢得的首场胜利。他感言道：“我为我们所建立的团体感到骄傲，有这么多的人坚持下来，成就了我们今天的胜利。”

翻译/小飞侠

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