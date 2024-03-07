面对维斯塔潘谣言，梅赛德斯不急于F1车手选择

在刘易斯·汉密尔顿宣布将加盟法拉利的惊人消息后，梅赛德斯开始着手寻找英国人的替代者，从2025年开始搭档乔治·拉塞尔。

有一系列初步选择的德国车队不缺候选人，从梅赛德斯青训车手安德里亚·基米·安东内利，到像卡洛斯·塞恩斯、亚历山大·阿尔本和费尔南多·阿隆索等更有经验的车手。

然而，在克里斯蒂安·霍纳由于受到指控而被调查后，红牛内部的持续动荡加剧了人们对于梅赛德斯或将向马克斯·维斯塔潘抛出橄榄枝的猜测。

这或许是荷兰车手与红牛高层出现矛盾的结果——因为他的父亲约斯·维斯塔潘要求霍纳离开——或者他可能会激活合同中的解约条款，如果有新领队上任。

在巴林大奖赛结束后，沃尔夫也被拍到与老维斯塔潘交谈。据了解，上周末早些时候俩人还一起吃了晚餐。由于霍纳的闹剧远未结束，沃尔夫意识到，万一维斯塔潘的情况会有所进展，那么提前做决定没有什么好处。

同时从逻辑上来说，等待似乎更有意义，因为沃尔夫希望在F2赛季初的几场比赛中看到安东内利的进步。然而Prema赛季开始并不顺利，使他的赛季开局艰难。

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

当被Motorsport.com问及，如何在Prema面临困境的情况下评价安东内利有多困难时，沃尔夫表示：“一支冠军车队在F2排名第17和第18，这根本不是他们该在的位置。”

“我认为你可以把他和队友比较一下，这是一种比较，而且我认为奥利弗·贝尔曼是一名优秀的车手。但我认为，就像我一直说的那样，我不想说太多。我们将看看接下来的几场比赛如何发展。”

“我并不急于为我们决定车手。因为刘易斯，我需要仓促行事。所以，这次我要放轻松，先评估一下市场。”

目前维斯塔潘的情况仍然是未知数。但如果红牛的风波平息下来，那么荷兰人看来没有理由考虑其他选择。

沃尔夫也很清楚，梅赛德斯的薄弱之处在于目前其竞争力远不如红牛。

当被问及维斯塔潘是否有可能在2025年为梅赛德斯效力时，沃尔夫表示：“我认为车手总是会选择最快的赛车。这就是F1的本质所在。目前红牛是最快的赛车，所以这显然将是优先考虑事项。”

翻译/小飞侠