梅赛德斯下周测试2018年F1赛车

随着各国“解封”，F1车队也结束了强制的工厂停工，一些必要的员工已经返回岗位工作，但是遵照一定的保持社交距离的要求和其他安全措施。

F1已经定下了7月初前往奥地利重新启动赛季的计划。而在距离上一次F1赛车在赛道上飞驰3个月之后，梅赛德斯在社交网站上宣布下周将以旧款赛车在重新开放的银石进行测试。

德国车队写道：“瓦尔特利（周二）和刘易斯（周三）将驾驶2018年梅赛德斯W09进行两天的测试，车队要为下个月去奥地利重新比赛进行程序练习。”

2020赛季取消了季中测试，而且F1规则不允许车队在官方定义的赛季中以当季赛车进行私人测试，但是可以使用距今3年内的赛车。具体用到的旧赛车必须符合其对应赛季的技术规格，而且只能用到此类测试专用规格的轮胎。

与往日的私人测试一样，梅赛德斯需要提前向国际汽联申报关于测试的细节，包括驾驶赛车的车手、测试的性质、目的和时长。

汉密尔顿和博塔斯最近一次驾驶F1赛车，是2月底在巴塞罗那进行的季前测试。在赛季受新冠肺炎疫情耽误之后，由于赛道不得不关门，车手们只能进行常规的身体训练。不少车手都认为，因为长时间缺乏驾驶，第一个比赛周末一定会引起强烈的反应，尤其是颈部，因为任何机械设备都无法模拟赛车在赛道上的G力作用。所以，虽然只能驾驶两年前的赛车，但是已经可以帮助汉密尔顿和博塔斯找回一些驾驶感觉。

另外对梅赛德斯车队来说，两天的时间将让需要出战大奖赛的技师团队熟悉工作节奏，同时也让整个比赛团队模拟需要在奥地利遵守的安全条款，包括社交距离、戴口罩和其他一些个人防护装备。

值得一提的是，为了找回驾驶赛车的感觉，迈凯伦F1车手兰多·诺里斯在本周早些时候也回到了驾驶舱。他在Carlin车队的帮助下，驾驶2017年自己赢得欧洲F3锦标赛总冠军的赛车，在银石赛道进行了练习。英国人透露，下周他还会做卡丁车测试，只为了让自己的身体逐渐找到感觉。