梅赛德斯一名成员感染新冠病毒

当地时间周四下午，梅赛德斯发言人表示：“我们可以确认有一名车队成员检测结果呈阳性。我们与国际汽联一起紧密地开展工作，按照国际汽联的章程进行了处理。”不过，德国车队方面不会透露更多细节。

这成为Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹在7月底的银石第一个周末前感染病毒后，第一个对外公布的需要进入围场内工作的车队成员在常规的病毒检测中确诊为阳性病例。

为了让2020赛季能够在7月初重新启动，F1与国际汽联制定了周密的防疫章程，包括4-5天一次的病毒检测，以及不同“社交圈子”的成员不得接触。

从奥地利的第一场比赛至今，F1已经进行了接近5000次病毒检测，其中有26人被报告为阳性结果。而F1数字节目主持人威尔·巴克斯顿因确诊感染而错过了上一场在索契的比赛。不过，大多数人感染者都属于辅助人员，并非车队、国际汽联和F1的雇员。

按照常规，F1将在本周五进行最新一次的病毒检测结果通报。届时或许能对梅赛德斯及围场受到的影响有更为清楚的了解。

不过近期，国际汽联防疫负责人布鲁诺·法敏在接受Motorsport.com独家采访时表示，他相信F1所用的防疫章程足够确保这项赛事能够在世界各地比赛。虽然其措施可能无法完全避免有人员感染病毒，但是绝对能够防止在围场内大规模爆发或者影响到比赛地的社区。

本周末的艾菲尔大奖赛将是第三场向公众开放的赛事。纽伯格林每天将允许最多1.5万名观众到场观赛。