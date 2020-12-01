梅塞平将代表哈斯参加2021赛季

21岁的梅塞平在F2车手年度积分榜上暂列第三。在还剩最后一个周末的情况下，今年已经取得过两场胜利的他基本锁定了前五名的年度成绩，足够他申请F1超级驾照。他讲称为维塔利·佩特洛夫、丹尼尔·科维亚特和谢尔盖·希洛钦之后第四位俄罗斯F1车手

梅塞平在2018年GP3最后一年获得年度第二。过去两年里，在父亲迪米特里·梅塞平的资助下，他已经多次驾驶F1赛车进行私人测试，包括试驾了梅赛德斯2017年世界冠军赛车。并且，他还在去年巴塞罗那季中测试的最后一天代表梅赛德斯出场。而梅赛德斯F1车队替补车手、FE正式车手斯托弗·范多恩为其提供技术指导。

此前，哈斯确定下赛季不会留用罗曼·格罗斯让与凯文·马格努森的组合，意味着车队将四年来第一次启用新阵容。而2021年的另一名人选被普遍认为是法拉利旗下的米克·舒马赫——七届世界冠军迈克尔·舒马赫的儿子。德国人有望在本周末F2的赛季收官战里加冕年度冠军。

根据今年修改后的规则，2021赛季将沿用本赛季的赛车，意味着车队的研发任务相对容易，以便把重心放在2022年技术规则改革。

值得一提的是，近期广泛传出梅塞平的父亲有意注资哈斯车队，但是至今没有实质消息。