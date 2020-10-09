梅赛德斯声称“没有能力”为红牛提供引擎

本田在本月初宣布了2021赛季结束后离开F1的决定，让红牛公司不得不重新为旗下两支车队寻找2022年及以后的引擎供应商。

当前的动力单元规则将维持到2025年，但是高昂的投入成本和必然落后的性能，令没有新制造商有意中途加入。这使得红牛的选择余地非常有限。

梅赛德斯曾在红牛前一次遭遇引擎危机时进行过接洽，但是最终被公司高层驳回。如今，沃尔夫表示梅赛德斯当前没有能力为更多的车队供应产品，因为明年迈凯伦也将加入其阵营，而威廉姆斯和Racing Point/阿斯顿·马丁都是长期客户。

“主要的原因是我们已经向包括我们自己在内的4支车队进行供应，我们眼看要达到我们无法为所有4家人制造动力单元的程度，所以没有这个能力，”奥地利人在新闻发布会上表示。

“但是我确信赫尔穆特（马尔科）会有B计划，正如他说的，可能不需要依靠当前的其他动力单元供应商。”

鉴于梅赛德斯已经表明了态度，红牛如果要在当前的引擎供应商里选择，只剩下法拉利和雷诺。其中法拉利上一次也拒绝在2016赛季为其最大的竞争对手之一提供引擎。

意大利车队现任领队兼法拉利运动部门主管马蒂亚·比诺托表示，当前也没有这样的考虑，除非红牛方面提出询问。

“显然我们之前没有考虑过，”意大利人说道。“这是我们需要现在开始考虑的，我认为我们还没有决定。我认为这取决于红牛来找我们，提出供应的要求。

“他们毫无疑问是优秀的车队，我觉得为他们提供引擎也会很消耗精力。时间放面，已经非常少了，因为我们自己需要组织好。2022很快就会来临，突然就有了本田的状况，而现在我们需要考虑几天前不曾考虑过的事情。

“但这是我们需要的考虑的事情，我们需要花点时间思考再做决定。”

下赛季当迈凯伦改用梅赛德斯引擎后，雷诺就只有自己的一支车队——而且届时将更名为Alpine。与2016年的情况不同的是，国际汽联吸取了当时的教训，修改了相关的《竞赛规则》，加入了有权调配引擎供应的条款。

简而言之，在极端情况下，国际汽联可以出面要求一家制造商为红牛提供动力单元，而被要求的制造商不能拒绝。因此从供应数量上看，只需要为一支车队提供支持的雷诺，最有可能为红牛和AlphaTauri供应动力单元，哪怕两家公司为前一次的矛盾和丹尼尔·里卡多的转会结下了恩怨。

不过，法国制造商的F1项目负责人西里尔·阿比特博尔表示，红牛还没有与他开展讨论。

“我可以确认，我还没有收到来自红牛方面关于引擎供应的联系，”他说，“更加严肃地说，我不认为这是一个我们持开放态度还是不开放态度的问题。

“我们知道规则。当你参加这项运动的时候，你必须接受规则。那是竞赛规则第一部分。所以我们知道规则是什么。我们也知道细节，包括时间。并且正如每个人都能查看竞赛规则，在到那个时间节点之前，还有相当多的时间。

“正如托托说的，我无法想象他们没有A计划或B计划。我认为在他们再次联系我们之前，我们在联系名单上排得很靠后。”

红牛最晚年底做出决定

据悉，红牛公司的一种考虑是，从本田买下当前动力单元的技术知识产权，然后交给其他制造商进行生产。虽然霍纳表示红牛会“慢慢来“，，以便”进行尽职调查”，但也重申目标最晚在今年年底前做出决定。

“我们需要考虑所有选择。像红牛这样的车队不是标准的客户车队，车队的志向非常远大，那就是获胜，要竞争并赢下世界冠军。

“所以我们需要慢慢来，对可行的所有选项进行尽职调查，以便敲定最后的想法，肯定要在本赛季结束前，绝对是在今年年底之前。显然我们需要考虑所有选择，然后做出决定。”

可以确定的一点是，因为两支红牛车队之间开展了技术协同，所以肯定会继续共享一家引擎供应商。

“我们不想用与红牛不同的动力单元，因为我们想继续协同过程，”AlphaTauri领队弗朗兹·托斯特说道。“我不想我们AlphaTauri需要再次设计自己的变速箱、完整的后悬挂等工作。我们与红牛技术公司有非常紧密的合作我。我们想与他们继续，所以肯定想要用相同的引擎。”