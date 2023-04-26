梅吉斯将成为AlphaTauri新领队，托斯特本赛季后卸任

托斯特自2005年红牛收购米纳尔迪，组成Toro Rosso起就负责车队的日常管理。本周三，这支已经更名为AlphaTauri的车队宣布，67岁的奥地利人将在本赛季结束后交出权利，但他仍将在费恩萨基地保留顾问角色直到2024赛季。

同时，意大利车队也确认了梅吉斯将成为新领队。法国人此前就在Toro Rosso及其前身米纳尔迪工作，但在2014年加入国际汽联并担任安全代表和副比赛总监——而且他也曾被认为是查理·怀汀的接替人选之一。

2018年梅吉斯投奔了法拉利，此后又升任竞赛总监。先前马蒂亚·比诺托不跟随车队前往现场时，就由他承担比赛周末的指挥工作。现在法国人决定回到旧主，但他在费恩萨的就任日期还有待确认。

与此同时，AlphaTauri还宣布任命国际汽联原高管皮特·拜尔为新的首席执行官，后者将在今年晚些时候履职。