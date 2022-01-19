格罗斯让观看2021年F1决战时“心怦怦直跳”

在印地赛事的新闻发布会上，这位Andretti Autosport-Honda 28号赛车的新车主被问及了对于他的前同僚、梅赛德斯车手刘易斯·汉密尔顿和马克斯·维斯塔潘在阿布扎比争夺2021年世界冠军的看法。

“我喜欢那场比赛！”十次登上过F1大奖赛领奖台的格罗斯让回答道。“那太令人激动了，我的心怦怦直跳。我认为能有两辆赛车在一圈内争夺世界冠军是相当了不起的。”

“但我认为那些觉得世界冠军只角逐了一圈的观念是错误的。上个赛季有22场大奖赛，如果你看看整个赛季，你知道马克斯在巴库爆胎了，然后瓦尔特利·博塔斯在匈牙利撞上了他，还有在银石汉密尔顿和他也撞了。我想最后，如果我们计算一下维斯塔潘由于非个人失误所丢失的分数，他才是那个更有机会获得世界冠军的人。”

“就阿布扎比的比赛来说，刘易斯夺冠的话更加实至名归，只不过他在最后一圈的运气不好。但作为一名车迷，我喜欢最后一圈，观看比赛非常激动人心。”

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同时格罗斯让也为饱受争议的马西进行了辩护。当时这位赛事总监不仅要求在最后一圈的时候重启比赛，还要求汉密尔顿和维斯塔潘之间的赛车解除套圈。

“可以从几个方面看待这个问题，”2020年年底从F1转战印地的法国人说道，“在争夺世界冠军的最后一圈中，如果不解套那些赛车，那么让刘易斯跑在最前面，而马克斯落后四辆车的局面将是非常奇怪的。”

“另一方面，对刘易斯来说，这绝对不是一个好决定。但作为一个电视机前的车迷，作为一个观众，对于这项运动，我认为马西做出了正确的决定。我不认为在安全车下落幕的一届锦标赛会是精彩的。作为第一和第二名，如果这两个家伙在赛道上被几辆车隔开了，那样的结局也不咋地。”

“我更倾向于支持刘易斯而不是马克斯，所以我有点觉得，‘刘易斯在赛季的最后一刻才输掉了世界冠军’。马克斯也是如此，完成了了不起的工作。但我觉得他们俩能够一路比拼实在太酷了。”

梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫向格罗斯让口头承诺过让他测试一款梅赛德斯赛车。但由于国际旅行限制、车队和车手紧凑的日程安排，这一计划尚未实现。不过法国人相信此事仍具有可行性。

“在阿布扎比之后，我给托托发了消息。好吧，我离开了几个星期，几个星期过去了，然后我给托托发了消息，他确实回复了我。他先说了句‘谢谢’，然后最后一句话是，‘今年我们需要让你坐进那辆赛车’，”法国人表示。

“是的，这还是有可能的。去年有些事让事情变得不容易。今年我不能去参加法国大奖赛，因为同一个周末我们要在爱荷华州比赛。但毫无疑问，梅赛德斯很想这么做，我也很想这么做，即使我的脖子会断，因为我失去了那里的一部分肌肉。你可以问问帕托·奥沃德在F1赛车里是什么感觉。”

“但是，是的，我们仍然想要这样做，如果它真的实现了，那很好。但是，现在我的重点工作还是和Andretti一起赢得比赛。”

翻译/小飞侠