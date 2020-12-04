格罗斯让自述28秒生死时刻：对孩子的牵挂鼓励他逃出火海

格罗斯让在上周日比赛开始第一圈只经过了三个弯后，就发生了一起灿烈的事故。他的哈斯赛车撞上了Armco护栏，因为速度过快，产生了巨大的冲击力，赛车穿透了护栏，并且断成两截并且发生了大火。

不过，法国车手最终逃生成功，尽管双手烧伤。当晚他被送到医院对烧伤进行治疗，并且谨慎起见，住到周三才出院。

本周五，格罗斯让在事故发生后第一次面对媒体。虽然F1官方在比赛暂停期间就反复播放了他逃脱的画面，但是法国人还是详细回顾了整个过程，包括他在千钧一发时刻下的心理活动。

“对于我来说，那不像只有28秒，如果要我算的话，感觉更像是1分30秒。从赛车停下来，我睁开眼睛，立刻解开安全带。我倒是不记得方向盘我是怎么处理的，因为我没有取下方向盘拿出来的那段记忆。他透露，起初他不知道赛车已经起火。

“车队说‘不，方向盘已经在你的双腿之间，转向柱等所有东西都断了下来‘。所以我不用去管方向盘了。我想跳出来，但我觉得有东西碰到了头，所以我又坐下去。我一点都不愁，显然我不知道起火了。然后我左右看了看，往左边看的时候，看到左边着火了。所以我（对自己）说，没时间等了。

“所以接下来，我试着往右上方挪一点，但行不通。我又往左边，也行不通。”

格罗斯让承认，此时此刻，他脑海中浮现出197年尼基·劳达在北环遭遇的导致面部烧伤的那场事故，而且一度以为自己没法逃生。

“坐下来后，我想到尼基·劳达，他的那场事故。我想，不能那样下去。这不能是我的最后一场比赛，不能就这样结束了。没门。

“所以我又试了试。我还是困在那里。所以我又坐了回去，而那是一个不怎么好受的时刻，我的身子开始放松下来。我很平静，我快要死了。我问自己：会烧到我的鞋子，我的脚或我的手吗？会很痛苦吗？会从哪里开始？有那么2、3、4秒，我猜应该是毫秒。

“然后，我想到我的孩子们，他们不能在今天失去他们的父亲。所以我不知道为什么会那么想，所以我决定把头盔把左手边转一下，往上转一下，然后试着把肩膀扭过来。那么做有点用，然后我意识到我的脚还卡在赛车里，但我脚已经从鞋子里拔出来了。

“然后我再转了一下，肩膀穿过（空隙）。当我肩膀穿过空隙的时候，我知道我能跳出来了，而那时候，我的双手都碰到了火。我的手套平时是红色的，我看到特别是左手手套在变换颜色，开始融化，变成全黑色。我感受到双手被火烧到的痛楚，但我也为逃出赛车感到解脱。”

跟在队伍最后的医疗车在第一时间就赶到事发地。F1首席医生伊恩·罗伯茨立即跳出车门感到火场边尝试搭救。一名消防员已经拿着灭火器进行灭火，而医疗车驾驶员阿兰·范德梅维也从后备箱拿出灭火器协助抢险。

哈斯车手感叹，当他发现有人敢来帮助自己时，终于不再觉得孤立无援。不过，他同时想到需要向所有心急如焚的人知道，他没有大碍。

“然后我跳了出来，我爬上护栏，然后我感到伊恩把我拽了下去。所以我知道不再独自一人，有人陪我了。我落在地上，他们来拍我的后背。

“我的感觉像‘该死，我像一个奔跑的火球’。我想到一个画面，是我从国际汽联的视频里看到过的，当他们做测试的时候，他们让一个人身上着火，让他跑来跑去，证明赛车服防火。我想到的形象就是我被火追着跑。然后我开始甩手，因为他们在高温中很疼。我直接脱下了手套，因为我想到的是皮肤可能会起泡了且开始溶解，那就会粘在手套上。所以我直接脱掉手套，不让皮肤粘上去 。

“然后伊恩同我说，救护车正在开过来，他们会准备好担架床，你会没事的，然后我们继续说话。我说，‘不不不，我们走去救护车’。他们说‘不不不，担架来了’。我说‘不不不’。我起身离开医疗车，我说我们走过去。他们说‘好的，我们来帮你’。

“我猜，从医疗角度来说，那不是最好的决定，但他们知道对我来说，那一刻重要的是，有我走向救护车的镜头。即使我逃出了火海，我需要发出强有力的信息：我没事，我走向了救护车。然后每次遇到人，我都说双手烧伤，一只脚伤了。那是所有我遇到别人时能说的。显然我对自己的情况下坏了，我想让每个前来治疗我的人知道症状是什么。”

格罗斯让沉着地甚至带着幽默口吻描述了他的经历，而他感觉当时的每一毫秒都是那么漫长。

“这是所有28秒里的故事，余下的——你们可以想象——看上去比28秒更久一些，因为所有的心理活动，那一定只是毫秒之间。但是对我来说，所有的想法都想1、2、3、4秒。”