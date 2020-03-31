格罗斯让：“毫无隐藏”的斯泰纳在F1里“不可思议”

自从2016年参加F1以来，美国老板吉恩·哈斯的车队就成为围场里的焦点之一。在前三个赛季稳居中上游之后，哈斯在2019赛季第一次遭遇挫折，仅仅为例倒数第二名。

不过，这并不影响哈斯在赛道下的话题性。得益于Netflix制作的《Drive to Survive》纪录片系列剧，哈斯领队斯泰纳以他耿直的性格成为最大的亮点之一。

该剧以2019赛季为主题的第二季已经在二月底播出。而哈斯的故事以斯泰纳对格罗斯让的一句玩笑开场。在车队工厂里展示2019年赛车时，意大利人对自己的车手说：“如果你不撞坏赛车，我们就不会破产。”

去年，面对赛车的性能问题迟迟无法解决，加上冠名商Rich Energy引发的闹剧，令哈斯车队上上下下在感到沮丧的同时，车手与管理层之间、管理层内部的关系承受了很大的压力。

Netflix揭示了当格罗斯让与凯文·马格努森因为在英国大奖赛开场圈撞车而退赛后，丹麦人赛后从他老板的办公室里摔门而出。不过，马格努森还是把斯泰纳描述为可以当面争吵的“好朋友”。

在未能成功举行的澳大利亚大奖赛之前，当被问及他与斯泰纳的关系时，格罗斯让回答说：“我不会说称我的老板是好朋友。但是我理解凯文这么说是什么意思，并且也同意。

“不搞政治。毫无隐藏。这在F1不可思议。如果你看其他车队和发生的事情，你知道（哈斯）情况非常不同。

“当甘瑟尔不高兴的时候，他会告诉你。这不是说他针对你生气。正如我说，我们有非常好的关系，我们是朋友。但是对外，他会告诉你什么是对的、什么是错的。你也可以告诉他什么是对的、什么是错的。这是我们的做法。”

Romain Grosjean, Haas F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

展示外面看不到的“内情”

因为《Drive to Survive》的关系，很多赛季中的幕后故事被公之于众。格罗斯让认为这对车迷是好事，因为该剧“向不了解的人展示了F1”，而他实际上希望自己“可以提供更多素材”，因为他“不在意”摄像机和话筒的如影随形。

“首先，在所有不可思议的事情里，质量是第一位的，还有音效等等。 他们把它做得很好，”格罗斯让表示，“对那些不了解F1的人来说一样，我认为这部片子很杰出。”

“它展现了你从外面看不到的事情。 如果你知道内情，电视里没有展现所有事情。 有些车队比其他车队更开放。 但是我想我喜欢这部片子。 我觉得很好。 ”

并且，格罗斯让承认通过这部系列剧，哪怕是他的朋友也对F1车手在比赛期间的行为举止有了更深入的了解。

“我认为人们基本上喜欢这个片子。他们看到了这个世界有多么苦，并且他们理解为什么……”哈斯车手说。

“我收到过一封朋友的邮件，问我讨美国大奖赛的证件。我回复说‘瞧，我现在专心比赛’。他在看完Netflix节目后又给我发了一封邮件，说‘我对那个时候问你要证件真的非常抱歉，因为现在我意识到当时你的处境，那不是一个麻烦你的好时候’。我说‘谢谢你。没关系。任何时候都可以。如果我能帮你，就没问题。’

“人们的确意识到你处于压力下等等。每个人都问起在甘瑟尔办公室里的会议。当时的情况现在都很清楚了。”

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

不足之处

不过，成为电视明星的F1车手们也认为该系列有不足的地方。马克斯·维斯塔潘认为该系列剧在他个人的人物表现上失准，而卡洛斯·塞恩斯也觉得车手竞争的故事被夸张化。

对此，格罗斯让坦言一些采访在经过剪辑后意思“被歪曲”，而且他认为哈斯车队为解决问题所做的切实努力被忽略了。

“如果你问我关于哈斯那一集，我希望看到多一点伙计们在幕后的辛勤工作，”他说，“因为我们所有人都看到了我们所处的可怕境地，我相信他们原本可以多展示一些车队为了摆脱困境而做的实际工作。 我猜剧情里没有提到。”

在缺席了第一季《Drive to Survive》之后，法拉利和梅赛德斯也加入了第二季，使得2019赛季的剧情较为完整，包括卫冕冠军在主场霍根海姆遭遇的噩梦、法拉利经历的塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克的内斗。