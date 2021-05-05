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Formula 1 重大新闻

格罗斯让将在保罗·里卡德驾驶梅赛德斯赛车告别

梅赛德斯正式宣布将在今年的法国大奖赛之后，给予罗曼·格罗斯让驾驶2019年世界冠军赛车W10的机会，作为他F1生涯的正式告别。

格罗斯让将在保罗·里卡德驾驶梅赛德斯赛车告别

去年的巴林大奖赛期间，驾驶着哈斯赛车的格罗斯让遭遇了一场令人毛骨悚然的可怕事故。而在经历了20多秒大火燃烧的情况下，他幸运地死里逃生。不过，由于手部烧伤，他错过了赛季末的最后两场比赛。

由于在此之前，哈斯已经宣布了2021赛季将启用完全新的车手阵容，这意味着格罗斯让无法在大奖赛周末完成告别演出。

不过，就在巴林的周末，梅赛德斯领队托托·沃尔夫在接受采访时表示，他愿意给这位十次登上过F1领奖台的老将驾驶梅赛德斯世界冠军赛车的机会，来进行一次正式的告别。

如今，德国车队确认了格罗斯让将得偿所愿。他将先在法国大奖赛正赛日6月27日驾驶W10进行表演，随后在6月29日坐进这辆拥有15场胜绩和10个杆位的赛车，在保罗·里卡多进行一整天的特殊测试。日前，他已经在布莱克利基地完成了座椅调试工作。

今年，格罗斯让转战IndyCar，代表Dale Coyne Racing/RWR车队比赛。

 

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