格罗斯让：墨尔本周末取消前的组织工作令人失望

F1庆祝70周年赛季的揭幕周末,在一名迈凯伦车队成员在墨尔本接受新冠病毒检测呈阳性后被紧急取消。

迈凯伦在前一天晚上就向外界公布了成员被确诊的消息,并且决定退出整个周末的赛事。然而,哪怕当天晚上总共有五支车队最终反对比赛周末继续进行——触发国际汽联同意以不到12辆赛车参赛为由叫停比赛,但是直到第二天上午十点过后——距离新赛季的第一场自由练习只有两个小时不到——才官方宣布澳大利亚大奖赛被取消。

当天早上,大多数车队在情况不明的情况下都抵达赛道;因为没有对外宣布,大量车迷聚集在赛道入口外。

格罗斯让在接受法国电视台Canal+的采访时表示,他很高兴去到澳大利亚,而那着实是一次“有点特殊的”经历。

“围场里的气氛有点特殊,我们不会对此撒谎,”哈斯车手说道,“那不是我们习惯的气氛:很多关于新冠病毒的问题,‘我们在这里做什么’、我们是否有选择吗……”

“不,我们在F1没有选择说‘我来,我不来’。有比赛的时候,无论什么情况你都去,然后直面它。所以我们就去了那里。”

三月初新冠肺炎疫情在全球爆发之后,2020赛季揭幕战能否在墨尔本如期举行本就被打上了问号。

在格罗斯让看来,F1作为一个庞大的全球旅行的团体,几乎没可能在如此严重的疫情下幸免。但是,让他感到沮丧的,是澳大利亚大奖赛叫停的时间。

“老实说,我对它的组织感到失望,因为在FP1开始前两个小时取消,”他表示,“3000人因为F1远道而来,无论如何,我们都会有确诊病例,这有99.99%的确定性……”

“所以在FP1前两个小时取消一切有点怪异。要么早一点取消,要么在那(FP1)之后取消,但是在那个时刻,就是没有计划,而我们有点想念(比赛)。”

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team and Kevin Magnussen, Haas F1

在墨尔本时,格罗斯让效力的哈斯车队也有四名成员接受了病毒检测,但是结果都为阴性。

当被问到是否曾担心车队同事受到感染时,拥有三个孩子的格罗斯让回答说:“我没法说不,因为那肯定不是真的。”

“我们都受到了病毒的影响,但可能真的就是作为年轻人,我们可能更加容易克服,或者有一些症状但病情不严重;是否可能我们把病毒带到了围场,回到酒店,与别人见面……”

澳大利亚大奖赛主办方在周三晚上对外宣布,禁止车迷向车手索要签名及留影,同时取消了车手签名会。周四早上,虽然“墨尔本步行道”依然站满了车迷,但是车手们在安保人员的护送下走向围场,期间他们只能远远地与围栏后的车迷致意。

作为大奖赛车手协会(GPDA)的干事之一,格罗斯让认为在这次事件中,F1官方在与车迷的沟通方面存在不足。

“有些车迷不理解我们不想与他们自拍,”他表示,“不是因为他们得病,而是‘如果我感染了病毒,你要我跟你的儿子、你的父亲合影。’有可能我在不知情的情况下把病毒传给了他。所以在这方面也缺乏沟通。”

“我们试着通过GPDA,尽可能地向F1进行解释,他们必须发出通知说‘听着,为了你们的安全、为了车手的安全、为了大家的安全……必须设置障碍。”

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, arrives at the track

随着荷兰和西班牙大奖赛确定延期,同时摩纳哥单方面取消了大奖赛,2020年原赛历上的前七场比赛都受到了疫情影响而无法在原日期举行。F1官方正在与包括中国大奖赛推广方在内的各个方面,协商今年赛历的修订事宜。

传统的两周“夏休期”工厂停工已经提前至三四月,而且延长至三周时间,为了给重新制订2020赛历一定的灵活性。然而,哪怕六月初可以确定“安全地”举行比赛,需要在七个月(也可能延长至明年一月)时间里进行近20场大奖赛,无疑将给所有人带来巨大的挑战。

对于2020赛季何时能正式开始,格罗斯让表示他也不知道,但密集的赛程一定“疯狂”。

“当前我们必须等待,”哈斯车手说,“我们看到所有的赛事都开始被推迟。勒芒24小时已经宣布改到九月份,所以我们只能等待。”

“现在我们几乎能对自己说的是,这个夏天我们不会有假期,我们可以直接取消了。我们会在六个月里进行18场比赛。这肯定是疯狂的速率。”

根据昨天车队与F1、国际汽联达成的协议,修订版2020赛历无需车队的批准就能执行。不过,F1与国际汽联再次强调,只会在安全的条件下重启赛季。

翻译/Fabien Gaillard

Romain Grosjean, Haas F1 Team walks the track with members of tehe team including Ayao Komatsu, Chief Race Engineer, Haas F1

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images