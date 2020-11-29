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Formula 1 / 巴林大奖赛 / 重大新闻

格罗斯让在巴林开场圈事故中火海逃生

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Fire marshals use an extinguisher on a horrific accident of Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap of the Bahrain Grand Prix

Fire marshals use an extinguisher on a horrific accident of Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap of the Bahrain Grand Prix
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Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Fire marshals deal with the flames and a medical delegate assists Romain Grosjean, Haas F1, after a huge crash on the opening lap

Fire marshals deal with the flames and a medical delegate assists Romain Grosjean, Haas F1, after a huge crash on the opening lap
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Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

The crashed car of Romain Grosjean, Haas VF-20 on fire

The crashed car of Romain Grosjean, Haas VF-20 on fire
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Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Marshals extinguish the flames after a big crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Marshals extinguish the flames after a big crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap
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Marshals extinguish the flames after a big crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Marshals extinguish the flames after a big crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap
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Damage to the Armco barrier after an opening lap crash for Romain Grosjean, Haas VF-20

Damage to the Armco barrier after an opening lap crash for Romain Grosjean, Haas VF-20
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Marshals deal with the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Marshals deal with the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap
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Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals deal with the remains of the car of Romain Grosjean, Haas VF-20

Marshals deal with the remains of the car of Romain Grosjean, Haas VF-20
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Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Marshals deal with the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Marshals deal with the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap
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Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Marshals deal with the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Marshals deal with the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap
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Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

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比赛开始后，从倒数第二位发车的格罗斯让在驶出4号弯后，试图从右侧的缝隙中往前超，但是直接骑上了丹尼尔·科维亚特赛车的车轮。哈斯赛车径直失控冲向了右侧距离非常近的护栏。

让人毛骨悚然的是，赛车在撞击的一瞬间被劈成两半，而漏出的燃油在高温下起火并剧烈燃烧。赛会当即出示红旗中断了比赛。

当所有人为格罗斯让的安危感到紧张时，哈斯车队报告他已经逃离了火海。很快，官方直播信号给出法国车手逃生的画面。事发之后，赛道边的消防员立即拿起灭火器进行灭火，而当医疗车第一时间赶到现场的同时，哈斯车手也迅速地爬出驾驶舱。面对激烈的火势，当他踏上护栏的一刻，医疗官伊恩·罗伯茨立即把他拽下。之后，他在医疗人员的搀扶下上了救护车。

红旗出现后，所有赛车在安全车带领下回到维修区后排队。在看到格罗斯让的逃生画面，他的队友凯文·马格努森激动地鼓掌。

不久后，哈斯在官方推特上报告称，格罗斯让只有手和脚踝有轻微烧伤，但是他平安无恙，正受到医生的照料。不过经过简单的检查，法国人可能肋骨断裂，但只有前往医院接受进一步的检查。

哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳在接受Sky Sports的采访时表示：“我得到的最新小时是他没事。我不想做出医疗评论，但他手和脚踝——手套塞入赛车服的地方——有轻微烧伤，不过这是小事。

“显然他整个人都颤抖了，在经受了这样的撞击后，他要接受详细的检查。但是他很清醒，他没事，不过我还没直接与他交谈，只能通过边上的人。他看起来没事。

“我想感谢救援人员，他们反应非常快。我没有看清是谁，但是赛道抢险员和国际汽联的人员，他们做得很出色。这太吓人了。”

根据电视回放来看，格罗斯让赛车驾驶舱上方的“光环”保护装置与护墙发生了撞击，因此“光环”起到了应有的保护作用。显然，格罗斯让以最快的速度解开了固定自己的六点式安全带，虽然在逃生时掉了左脚的赛车鞋，但是成功逃离火海。

“当你看到这样的事情时，如果你看到护栏开裂的样子，真的难以相信，”斯泰纳说道。“我认为我们幸运又不幸运。比起任何比赛运气，我更愿意接受这种运气。他看起来没事。希望没有问题，我认为他逃过一劫。”

今年34岁的格罗斯让已经参加了178场大奖赛，拥有10次登上领奖台的纪录。他是现役车手中的四位“爸爸车手”之一，而且拥有三个孩子。去年，格罗斯让的妻子在社交媒体上表示，有一次家里遇到了入室盗窃，他勇敢地站出来赶走了窃贼。

安全车驾驶员范德梅尔维紧急驾车出动后，很快就抵达现场，并且立即打开后备箱取出灭火器协助灭火。但是南非人表示那段时间感觉很漫长。

“我们从没见过那样的大火，“他说道。”12年历我从没见过那样的事故中有那样的大火。我们只花了一点时间就赶到了事发现场。我确信只有几秒中，但是感觉却像好几年。罗曼刚刚开始自己逃出他的赛车，在那样的事故后相当令人惊奇。“

他补充道：”看到他回到这里而且他没事，让人如释重负。这说明了我们开发的所有系统、我们携手所做的所有工作——光环、护墙、安全带——都发挥了应有的作用。缺少了任何一样，可能就会有不同的结果。

由于护栏受损非常严重，比赛被严重耽误至少45分钟。国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西立即赶到现场，检查护栏的维修情况和哈斯赛车的清理工作。经过磋商，赛会做出决定用水泥护墙代替原来的铁栏。

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Author Frankie Mao

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