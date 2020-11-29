格罗斯让在医院过夜治疗手部烧伤，但没有骨折

格罗斯让在比赛第一圈才进行了3个弯角后，遭遇了一场极其惨烈的事故。他的哈斯赛车高速撞上护墙后被一劈为二，同时赛车泄漏的燃油引起了一场大火。法国人神奇地从火海中成功逃生。

虽然除了轻微烧伤之外，格罗斯让没有大碍，但还是被送往当地的BDF医院接受详细的检查。哈斯车队确认，经过进一步的评估，他被留在医院过夜，从而治疗双手背部的烫伤。而X光检查结果显示，他身上没有骨折，尽管根据车队表示，他的赛车以221公里/小时的速度撞上护墙。

格罗斯让的事故牵动了人心。哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳在比赛暂停期间，特地找到及时赶到事发地实施援救的医疗车驾驶员阿兰·范德梅维表示感谢。而在总共耗时3个多小时的比赛终于结束后，法国车手被车迷投票选为本场“最佳车手”。

当多位车手纷纷向格罗斯让和他的家人送上了慰问，同时也对近年来国际汽联不断推动下采取的安全措施——包括被认为在本次事故中起到救命作用的“光环”保护装置——予以高度认可时，丹尼尔·里卡多表达了对F1官方过于频繁播出事故回放的不满，认为是对格罗斯让家人的“不尊重”。

“我想对F1表达我的厌恶和失望，”雷诺车手在赛后接受荷兰电视台采访时直言不讳地说道。“格罗斯让的事故被一次又一次地播出，回放了一遍又一遍，那完全是对他的家人和所有收看（比赛的）我们家人的不尊重和欠考虑。”

“我们在一个小时之后就再次进行比赛，而每次我们看电视，就是一团火球和他的赛车被劈成两半。我的意思是，我们可以明天再看，我们不需要今天就看。

“在我看来，那是娱乐，他们玩弄我们的情绪，我认为那是相当恶心的。所以希望已经有其他车手表达过。如果不是我们所有人的感觉，那么我会非常意外。”

里卡多的评价，与几个月前MotoGP车手对奥地利大奖赛中骇人事故发生后，官方不断重播事故画面的态度一致。当时，约翰·扎克和弗兰克·莫比德利在红牛环赛道上发生碰撞，而两台失控的赛车惊险地从瓦伦蒂诺·罗西身边飞过。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫认为对于F1管理公司来说，虽然事故画面“骇人且逼真”，但是做到“透明”非常重要，否则一旦有人录下视频并进行传播，可能导致事情“超出控制”。

尽管如此，梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯表示，虽然众人希望了解事故发生的情形，但是播出时应该注意分寸。

“当有撞车发生时，如果车手平安无事，他们想重播那些镜头，”芬兰人表示。“我觉得观众想要看到，但也应该有限度。”

比赛暂停期间，车手们在回到维修区后都关注了F1官方的回放镜头。当凯文·马格努森为他的队友成功脱险后鼓掌时，多名车队成员几乎泪水夺眶而出，而新科七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿神情严肃，而且伸手放到了自己的脖子后。

博塔斯认为如此剧烈的撞车原本可能致使格罗斯让“无法离开赛车”，所以应该播放有度。他补充道：“当时我看了屏幕，因为我想知道发生了什么。当我一看到之后，我就试图避免，但到处都在播放。可能这需要问观众、车迷，他们是否想看20遍。”