格拉汉姆·斯托克尔：剑指国际汽联主席的安静革命者

对于格拉汉姆·斯托克尔的名字，你可能闻所未闻。然而他却是赛车界中最具有权威的人物之一。自2009年以来，他一直担任着国际汽联运动副主席的职务，也是让·托德的得力助手。近年来，他不仅帮助国际汽联这一全球赛车运动的管理机构变得更现代化，同时也为全球各地赛车运动的发展做出了卓越贡献。

作为在赛车圈内从业数十年的专家，以及世界汽车运动理事会的重要成员，他参与仲裁了诸如2008年新加坡的撞车门、 2007年迈凯伦的“间谍门”，以及2010年法拉利车队指令时间等备受瞩目的案件，并极力助推赛车运动在2020年遭遇新冠病毒的巨大冲击后有序重启。

现在，随着托德即将卸任国际汽联主席，斯托克尔将剑指在今年晚些时候的竞选中成为法国人的“接班人”。在接受Motorsport.com的节目##ThinkingForward的独家采访时，他谈及了自己的参选决定。

“我认为赛车运动在这场病毒大流行期间的表现得非常出色。”斯托克尔表示，“在我们走出危机的时候，我希望确保我们建立了信心，收回投资，稳步地走出这场危机。我们也要应对我们面临的一些挑战。我的意思是，关于整个动力系统的问题，以及我们应该使用什么燃料。让我们把它转变成一次机会。所以从内心深处，我想要尝试改变。”

“我认为我具备这种能力。我在赛车运动中经历了很多关键的决定，并具备真正的洞察力;我经历过两次协和协议的签署，重新谈判了世界拉力锦标赛，参与创立了全新的电动方程式锦标赛，这些经历都可以为我所用。”

斯托克尔在孩提时期就迷上了赛车。“12岁的时候，我就开始阅读《汽车运动》了，”他回忆道。然而，虽然对驾驶很感兴趣，但斯托克尔却遇到了和许多渴望参加赛车的人同样的绊脚石：高昂的成本。这令他树立了一个使赛车运动变得更“亲民”的终身目标，并在过去的12年中，把大部分精力都放在了发展草根赛车运动上。146个国家的赛车俱乐部参与了此类赛事组织，并监督了例如国际汽联女性赛事等更开放包容赛事的展开。

除了当过大律师，斯托克尔还曾就职于英国的体育主管部门。在英国房车锦标赛担任了五年的永久赛会干事后，他成了RAC赛车运动委员会主席,并为“挽救”岌岌可危的英国大奖赛做出了积极的贡献。当时，由于糟糕的道路状况，马克斯·莫斯利和伯尼·埃克莱斯顿曾将2000年的赛事比作“乡村博览会”。为此斯托克尔与英国和地方政府通力合作，在2002年之前修建了新的道路，从而改善了12万F1球迷的交通出行。

随后斯托克尔成为了F1的赛会干事，同时也是国际汽联世界汽车运动委员会的成员之一。这让他有机会结识了托德。众所周知在莫斯利“下台”后，法国人在2009年的选举之前，一直在寻找一位对国际汽联了如指掌的竞选伙伴担任副主席。

“你必须记得在那段时期，我曾在国际法庭上担任国际汽联的法官，管理着反兴奋剂委员会，还当过赛事干事。”斯托克尔在周一莫斯利去世前接受采访时表示，“我了解世界理事会，也了解世界各地的俱乐部，以及我们在其中运作的146个国家。所以这就是我给让的团队所带来的。”

“让被公认为是他那一代最优秀的经理人之一。而我带来了俱乐部的情况，国际汽联的情况。我们一起共事，我很自豪地说，我曾和他的团队三次当选。那是一段非常有趣的时光。”

据悉，斯托克尔选择了九届勒芒24小时冠军，曾五年担任国际汽联车手委员会主席的汤姆·克里斯滕森担任自己的竞选伙伴。德国人也将有望接任副主席一职。

那么斯托克尔如何看待国际汽联在现代赛车运动中的作用，以及它如何帮助这项运动发展?“它不仅要提供和组织安全、真正的体育运动，还要发展这项运动，在全球寻找人才，推动一些政策辩论，以先进的工程技术服务于我们这个独特的行业，”他表示，“所有这些都是一个现代国际联合会所要做的。不仅如此，我们的机动性支柱还与全世界所有的汽车驾驶人建立了联系。我是说，我们在146个国家开展业务。我们有这么多会员。事实上，这确实带来了一个机会，我们可以通过一些思考过程来改变政策制定的方式。我对于推动政策决定非常感兴趣。”

斯托克尔将托德担任国际汽联主席的12年描述为一场旨在使国际汽联变得现代化的“安静革命”。

“回顾我们取得的成就，它确实正在从一个监管机构转变为一个现代化的国际联合会，”他解释说，“比如发展我们在世界各地的俱乐部，支持我们的俱乐部，使它们变得壮大。组织赛事是我们的核心业务。这才是真正的意义所在，组织安全、真实的赛事，但也要进入其他包容性领域，让女性参与赛车项目，试图在世界各地发掘人才，开展草根项目。我所热衷的是履行社会责任，例如提供STEM教育的机会。”

斯托克尔的家中还有一台模拟驾驶设备。这位热爱勒芒的电竞玩家还致力于开发电子竞技和模拟赛车这一赛车运动的全新领域。近年来国际奥委会表示有意愿将电子竞技纳入比赛项目，也令这一举措得到了提振。

“它将在适当的时候进入奥运会，这是非、非常令人兴奋的。”而最吸引斯特克尔的无疑是电子竞技的低门槛。“你可以把它带到世界各地，可以带到非洲，可以带到亚洲，任何地方。我们可以安装这些模拟器，试图吸引年轻人，让他们参与我们的运动。这是一件美妙的事情，它是我们运动的一部分，我们要把它发展起来。它会变得越来越有影响力。”

至于真正的赛车运动的未来，面临着许多明显的威胁和机遇。虽然过去最主要的挑战是安全，且它尚且存在，但当前更严峻的挑战是可持续性。

“我们必须采取行动来保护我们的运动，”斯托克尔表示，“我们有一个伟大的故事要讲，就像目前的F1引擎，效率超过50%。没人能造出这么高效的引擎。电动方程式，看看我们用快速充电和电池技术做了什么。我想氢会被引入;我们去年在勒芒的赛车上就看到了这一点，我认为氢燃料将是我们未来的重要组成部分。我认为另一件令人着迷的事情是电子燃料和从大气中捕获碳的能力，以及利用太阳能，创造出一种合成燃料，可以供我们在引擎中燃烧。我们每次启动引擎，实际上都是在改善气候变化。我是想说，机会太多了。”

“然后是在全世界范围内传递包容的理念。结合我的经历，我在参与赛车的过程中遇到的困难，我希望世界上任何有能力的人都能有机会驾驶赛车，参加拉力赛或比赛，没有任何关系，只是凭借天赋。我认为这是我们应该实现的真正目标。这些挑战是存在的，但我认为我们可以克服它们。我认为这是一个充满机遇的时代。我真的很想参与其中，提供一些解决方案。”

国际汽联主席选举将在2021年底的国际汽联大会和12月的颁奖典礼之前举行。到目前为止，另一位已经确认的候选人是前拉力赛车手穆罕默德·本·苏拉耶姆。

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