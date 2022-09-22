杜恩把加入Alpine参加F1的机会作为动力

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在费尔南多·阿隆索宣布加盟阿斯顿·马丁之后，这位F2新人如今是2023年Alpine席位的竞争者之一，有望成为埃斯特班·奥康的队友。

Alpine车队首席执行官劳伦特·罗西表示，车队的首要任务是确保找到一位从一开始就能拿分，而非需要时间来建立势头的车手。 但他也表示，杜恩已经进入了车队的“候选名单”。并且鉴于澳大利亚小将目前的表现非常出色，当前也是把握机会的绝佳时机。

杜恩目前在F2车手积分榜上排名第四，即便他在阿布扎比的收官战中下滑到第五名，也有资格申请“超级驾照”。上赛季他在F3获得年度第二名，为他挣到了25分，所以今年在F2名列第五就能得到额外的20分，足以达到申请“超级驾照”需要40分的门槛。

在本赛季倒数第二站蒙扎的比赛中，杜恩表示如今这些讨论是他与Virtuosi车队在F2比赛中“奋斗的动力”，并表示自己“没有任何压力”。

“说实话，我对此很高兴，因为明显我们正在沟通中，当然我也想取得好成绩， ” 杜恩表示。 “我知道机会就在那里，所以这就是我努力奋斗的动力，不是说我没有努力工作，而是我大概知道我必须展示我的成熟，展示我的头脑，展示我有能力振作起来。“

Jack Doohan, Virtuosi Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

”如果拿不到第一名，那么赛车有能力拿到第四名，那么就第四名，我真的没有任何压力，所以我可以享受我正在做的事情，我喜欢这样。所以我能够挖掘自己的潜力，真正享受这一刻和这次机会。”

今年5月，杜恩在卡塔尔驾驶2021年的Alpine A521赛车，完成了个人的首次F1试驾。本周四，他还将在匈牙利与安东尼奥·齐奥维纳兹以及尼克·德弗瑞共同参加Alpine的测试。

尽管前途未卜，但杜恩表示自己将专注于当下的F2赛季。虽然在赛季剩下阿布扎比收官站的情况下，费利佩·德鲁戈维奇已经提前锁定年度冠军。同时他还表示，自己正在“努力避免过多参与”讨论。

“显然，这是表现的好时机，但无论发生了什么，任何时候都是表现的好时机，”澳大利亚人补充道。“很明显有很多事情在发生，说实话，我正在努力不让自己卷入太多事情，并试着把注意力集中在我能控制的事情上，那就是我的赛车、我的车队。但说实话，目前我并不担心除此之外的事情。“

”我只想努力取得好成绩，表现出色，展示我们的实力。最终，在年底的时候，我们将会看到结果，但我现在很享受F2。”

翻译/小飞侠