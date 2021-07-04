本田Sakura研发中心将在2022年为红牛车队提供引擎

继本田决定在2021赛季结束时退出F1之后，红牛在今年2月宣布将在接管本田现有动力元件知识产权的基础上研发自己的动力系统，并进行自主生产。

为了组建全新的引擎工厂，红牛一直在努力扩建其位于米尔顿·凯恩斯的现有基地，并曾计划于明年将“红牛品牌”的引擎投入使用。

但有消息称，明年英国车队的引擎仍将由本田的Sakura研发中心负责组装。

对此，本田F1技术总监田边丰治表示：“是的，红牛车队和本田车队一直在致力于这个项目，以及明年如何进行过渡的问题。”

“我不能透露细节，但总的来说我们会朝着好的方向发展，然后我们应该为明年做好准备。所以现在我们正在加倍努力，我在比赛现场也是如此。我们正在敲定细节，”红牛领队克里斯蒂安·霍纳补充道。

“很明显，鉴于我们正在加紧筹备红牛自己的动力系统，2022年将是过渡的一年。因此我们和本田协商，将采取折中的方式，在2022年继续在Sakura组装引擎，等到2023年再由我们的新工厂承接这项工作。”

霍纳证实，红牛将从2023年开始完全依靠现有的动力元件实现自给自足，同时也将兴致勃勃地等待关于2025和2026年引擎的讨论结果。

本周六，F1的利益相关者以及对于下一代引擎感兴趣的制造商们将在奥地利召开紧急会议。红牛方面希望会议能够得出令人耳目一新的方案。

值得一提的是，在今年年底退出F1之前，本田还极有可能赢得自1991年以来的首个世界冠军。目前红牛在车手和车队积分榜上都处于领头羊位置。

田边表示，尽管目前本田的表现令他对于日本制造商的退出决定略感遗憾，但不管赛季的结果如何，一切都不会改变。

“就我个人而言，这有点遗憾。但不管今年的锦标赛还是红牛的成绩如何，我认为本田都不会改变他们之前的决定，”田边补充道，“我指的是退出F1。”

翻译/小飞侠

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