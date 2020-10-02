本田2021赛季后退出F1

本田自2015年起以引擎供应商的身份返回F1。但是，日本制造商的混合动力单元竞争力和可靠性都远远落后，最终与迈凯伦的合作在仅仅维持了三年后，以惨淡的方式提前结束。

2018年，本田改为替当时还以“Toro Rosso”名字参赛的红牛“二队”提供引擎，以便为去年正式与“一队”开展合作试水。

2019赛季，当日本制造商与红牛形成厂商式合作后，取得了三场胜利和两个杆位的喜人战绩。而本赛季迄今为止，本田是梅赛德斯之外唯一赢得过比赛的引擎制造商，与红牛和AlphaTauri分别在70周年大奖赛和意大利大奖赛中胜出。

但是，对于志在赢得世界冠军的本田来说，今年无法与红牛一起挑战梅赛德斯的地位。考虑到在新冠肺炎疫情爆发后进一步节约成本，2021年将沿用今年的赛车，同时动力单元的研发也受到限制，日本厂商的野心难以在短期内实现。

本田与红牛的原始合作协议为期两年，也即是道本赛季结束。去年，日本公司在非常慎重地考虑之后，只是选择延长一年合约。

明年起实施的F1预算帽制度，究竟将对大车队带来多大影响，目前难以预料。红牛刚刚披露了2019年投入成本，高达2.37亿英镑，是下赛季标准的两倍还多。然而在全球经济环境——特别是汽车产业——受疫情冲击之下，对于F1项目支出高涨的担心，最终让本田做出了退出的决定。