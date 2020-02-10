本田队2020年F1引擎进展“非常满意”

本田在2019年初成为了红牛车队的引擎供应商。其车手马克斯·维斯塔潘在奥地利大奖赛上取得了日本制造商自2006年以来的首场胜利。

荷兰人最终以三场胜利，车手积分榜第三的成绩结束了上赛季。这也是本田自2015年重返F1以来最成功的一个赛季。

当被Motorsport.com问及这个冬季本田引擎开发的相关情况时，霍纳透露已收到对方给予的积极反馈。

“他们看起来很满意，”霍纳表示，“本田引擎在去年一年里不断进步。他们发展进程中的下一步就是这款最新的引擎。”

“他们已经通过Dyno测试完成了里程相当丰富的测试。很明显，在将引擎和底盘整合等各个方面，我们都始终与他们紧密合作。”

“他们有着共同的竞争动力和远景，并希望在去年取得的三场胜利以及随之而来的所有其他东西的基础上再接再厉。”

“他们非常、非常专注于下一步的工作。当你回顾他们五年前的处境到现在的情况时，他们所取得的转变是惊人的，相当令人印象深刻。”

在2015-17赛季与迈凯伦车队合作期间，本田由于缺乏可靠性和性能不足而经历了无比困窘的三个赛季。俩者分道扬镳后，本田在2018年成为了红牛二队的引擎供应商，为此后与红牛的合作奠定了基础。

与前几年相比，2019年本田与各大引擎制造商“对手”的表现更为接近。这也让英国车队有机会在上赛季末时不时地与梅赛德斯和法拉利展开竞争。

维斯塔潘表示到目前为止，本田已经达到了自己所有的期望，并给予了他本赛季与本田引擎继续携手取得进步的信心。

“我真的很高兴能和本田开启合作，我没有感到失望。我真的很乐在其中，”维斯塔潘表示，“他们非常的专注，我认为他们整个赛季的表现都很好。当然，作为一名车手，你总是想要更多，但他们亦是如此。他们总是想收获更多。”

“我认为到去年年底的时候，竞争还非常激烈。我认为我们非常接近梅赛德斯。比如在巴西，你可以看到皮埃尔（加斯利）)和刘易斯（汉密尔顿）之间的拉锯战。”

“至于法拉利，我不知道。我想我们还有一段路要走。但我认为，在整个冬季，（本田）确实取得了一些不错的进展。”

“我们会知道其他车队做了什么，因为他们也会改进，我希望我们的进步比他们更甚一筹。”

翻译/小飞侠