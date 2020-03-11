随着引擎供应商本田透露其在解决去年发车的弱点方面已经取得了良好的进展，红牛频繁地参与领先集团竞争的希望大大增加。
与红牛携手争夺世界冠军是本田本赛季的目标之一。上月在巴塞罗那举行的为期两周的测试中，日本制造商也已经证明了自己全新的动力元件既快速又可靠。
本田F1技术总监田边丰治表示，在整体表现有所保障的基础上，日本制造商已经着手解决了2019年其在发车方面的不足之处。
上个赛季，本田激进的引擎映射导致其车手遭遇了若干次的轮胎过度打转。这一情况在湿滑的德国大奖赛情况尤其严重。
田边在接受Motorsport.com的独家采访时表示：“比赛发车非常重要。如果你得到杆位，就很容易丢掉位置。"
“因此，在去年的赛季中，我们一直在努力提高这一性能，以控制校准的稳健性。我们一直在努力改善这一领域，现在我们对于发车也很有信心。”
尽管田边表示，现在就判断新款本田与其他制造商相比如何还为时过早，但也承认其在今年冬天已经取得了一些不错的进展。
“今年是我们与红牛携手的第二年，也是和红牛二队（如今的AlphaTauri车队）的第三年。”他表示，“我们与红牛科技合作，他们与红牛和AlphaTauri拥有协同作用。”
“因此，我们与红牛技术密切合作，为底盘安装包裹。我们可以花比去年更多的时间为每支车队进行包裹。这是件好事。”
“然后我们总是在动力元件的性能和可靠性两方面下功夫，并在比赛的使用模式和里程上做出折衷。我们需要关注的方面有很多，但今年的三大重点是性能、可靠性和封装。”
尽管本田在包裹方面的“巨大进步”获得了AlphaTauri车队的赞赏，但田边认为这仅仅是其员工应尽的职责。
“这不是一大步，但也许设计师们会说这是一大步，”他表示，“这只是微调。我们和团队一起在包裹方面努力进行了改进。”
谈到本田的冬季和季前赛测试是否令人满意时，田边表示：“是的。我相信那比去年要好。”
翻译/小飞侠
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本田“自信”已解决F1比赛发车弱点
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