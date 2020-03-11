本田“自信”已解决F1比赛发车弱点

与红牛携手争夺世界冠军是本田本赛季的目标之一。上月在巴塞罗那举行的为期两周的测试中，日本制造商也已经证明了自己全新的动力元件既快速又可靠。

本田F1技术总监田边丰治表示，在整体表现有所保障的基础上，日本制造商已经着手解决了2019年其在发车方面的不足之处。

上个赛季，本田激进的引擎映射导致其车手遭遇了若干次的轮胎过度打转。这一情况在湿滑的德国大奖赛情况尤其严重。

田边在接受Motorsport.com的独家采访时表示：“比赛发车非常重要。如果你得到杆位，就很容易丢掉位置。"

“因此，在去年的赛季中，我们一直在努力提高这一性能，以控制校准的稳健性。我们一直在努力改善这一领域，现在我们对于发车也很有信心。”

尽管田边表示，现在就判断新款本田与其他制造商相比如何还为时过早，但也承认其在今年冬天已经取得了一些不错的进展。

“今年是我们与红牛携手的第二年，也是和红牛二队（如今的AlphaTauri车队）的第三年。”他表示，“我们与红牛科技合作，他们与红牛和AlphaTauri拥有协同作用。”

“因此，我们与红牛技术密切合作，为底盘安装包裹。我们可以花比去年更多的时间为每支车队进行包裹。这是件好事。”

“然后我们总是在动力元件的性能和可靠性两方面下功夫，并在比赛的使用模式和里程上做出折衷。我们需要关注的方面有很多，但今年的三大重点是性能、可靠性和封装。”

尽管本田在包裹方面的“巨大进步”获得了AlphaTauri车队的赞赏，但田边认为这仅仅是其员工应尽的职责。

“这不是一大步，但也许设计师们会说这是一大步，”他表示，“这只是微调。我们和团队一起在包裹方面努力进行了改进。”

谈到本田的冬季和季前赛测试是否令人满意时，田边表示：“是的。我相信那比去年要好。”

翻译/小飞侠