本田：维斯塔潘赛车的引擎可能还没有报废

周日比赛首圈，维斯塔潘在与自己的主要争冠对手刘易斯·汉密尔顿发生碰撞后，赛车失控撞上了Copse弯的轮胎墙。

这也成为了荷兰人的职业生涯迄今为止最严重的一起撞车事故，车内传感器估测撞击的冲击力达到了51个G。

不仅红牛担心其RB16B的底盘将就此报废，人们也质疑本田的动力元件可能遭受不可修复的损坏。倘若果真如此，那么这将迫使维斯塔潘在下一站匈牙利使用2021年分配的第三台，同时也是他今年的最后一台引擎配额。这很可能会令他“超额”使用第四台引擎，并在赛季尾声面临着被罚的风险。

而在红牛和梅赛德斯的世界冠军之争如此白热化的情况下，一个赛季末发车退后的处罚可能会令奥地利车队只能眼睁睁地把夺冠的大好势头拱手让给对手。

本田F1技术总监田边丰治表示，当维斯塔潘撞毁的赛车出现在屏幕上时，他曾一度担心会出现最坏的情况。然而，最初的赛后分析令他对形势有所乐观，尽管具体的情况要通过在日本进行全面的检查才能完全知晓。

“当我第一次看到赛车被抬起的画面时，我以为引擎会损毁得很严重，” 田边表示。“但实际上，引擎的损坏似乎比我们最初看到的要轻微。不过当它安装在赛车上时，实际的损坏程度不能通过肉眼所见。所以我们想把它送回Sakura的研发中心那里进行检查，然后再做决定。”

当被问及51G的撞击会对引擎造成什么影响时，田边回应道：“我真的不知道，因为损坏程度会根据位置的不同而有所不同。”

由于此次撞车事故，红牛本身也将面临着新的预算帽问题。根据规定，任何用于维修和新部件生产的额外支出，都必须来自本可以用于研发的预算。

据估计在今年早些时候的艾米利亚-罗马涅大奖赛中，梅赛德斯需要为瓦尔特利·博塔斯的车损支付额外的100万美元。

翻译/小飞侠