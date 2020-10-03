本田目标以2021年夺冠昂首挺胸地离开F1

本田在日本当地时间昨天下午，突然在其东京总部召开新闻发布会，对外宣布了2021赛季结束后将退出F1的重磅消息。此举意味着该日本汽车制造商当前的F1项目将不会超过七年时间。

本田公司表示，该决定完全是出于未来整体战略的转型，要在下一个十年结束时，实现其生产的汽车三分之二电动化，并在2050年达成整个公司碳中和的目标，与短期内盈利或疫情对汽车产业带来的冲击都没有关系。

“自从我们延长了一年（与红牛的合约），我们就一直在考虑很多事情，”八乡隆弘在紧接着的记者招待会上说道。“8月份，我们把想法与红牛进行了沟通，而我们实际是在9月底决定结束参赛。”

“这真的不是对于短期收入和利益的考虑，而是我们瞄准2050年实现碳中和，我们想定下那样的目标。我们想把工程资源集中到那个领域，不是盈亏的考虑或新冠病毒疫情，而是主要基于对工程资源的考虑。”

本田公司成立之初，就是希望通过参加汽车赛事来锻炼工程师，把经验和技术运用到民用车制造中。

八乡表示，他希望近几年从事F1项目的工程师，能够把所学到的知识，运用于2050年的新挑战中。而且他认为这是“与F1一样困难的挑战，对工程师是很好的任务”。

这次退出将标志着本田的第四次F1冒险又将画上句号。2015年重返F1后，日本公司的前三个赛季与迈凯伦不欢而散。不过去年正式与曾经四夺世界冠军的红牛车队联手之后，双方合力拿下了4场胜利和2个杆位。同时，2018年就与日本引擎开展合作的AlphaTauri（原名Toro Rosso），本赛季在蒙扎取得了车队历史上第二场胜利。

尽管就当前的整体实力来看，红牛-本田仍无法撼动梅赛德斯的地位，但是该日本汽车制造商立誓昂首挺胸地离开，因此将在2021赛季继续推出新的动力单元，帮助红牛争夺世界冠军。

“我们今年仍有7场比赛，然后还有一个赛季，我们会试着尽全力去赢得胜利，”八乡在新闻发布会上表示。“明年我们会推出新的动力单元，与红牛一起把目标瞄准下一年度的锦标。”

“前三年，我们非常挣扎，但是我们克服了，迄今为止我们取得了5场胜利，所以我认为在某种程度上我们以我们的胜利，留下了不错的赛道纪录。”

去年本田宣布与红牛延长一年合作时，就被认为内部对是否长期参加F1存在不同意见。八乡承认此番董事会商讨时，也有主场继续参赛的声音，但最终是他做出了最终决定。

“继续参加F1并夯实品牌功能曾是一种选择，而另一种则倾向于更多地把资源投入2050年碳中和，”本田总裁说道。

“管理层内部进行了彻底的讨论，通过讨论我们达到了这个结论。F1是一项挑战，我们已经赢得过比赛，而那曾是我们的目标之一。我们还有7场比赛和明年，所以我们也想取得好成绩。”