本田：法拉利在奥斯汀最高时速”明显“减弱

上周末，法拉利对于其赛车为何在比赛中缺乏节奏“百口莫辩”。但鉴于红牛车手马克斯·维斯塔潘在内的一些车手认为，意大利车队排位赛的表现下滑与国际汽联颁布的关于燃油流量合法性的技术指令有关，法拉利方面对此也进行了积极的辩护。

其所阐述的理由包括查理斯·莱克勒克在排位赛中使用的是旧版的、使用里程数较多的法拉利引擎。并且车队领队马蒂亚·比诺托表示，一次下压力的调校实验也导致赛车的最高速度有所下降。

但暂且不论原因何在，田边向Motorsport.com透露，与红牛相比，法拉利在直道上的表现确实远不如前。

“我们不能把底盘牵引力和引擎性能割裂来看。”田边表示，“当我们只看速度的时候，我们和法拉利的差距相比之前的比赛更小了。”

“那很明显。(但是)我们不知道那是否仅仅是因为引擎或是底盘。他们的比赛速度不如之前的比赛快了。这意味着他们采用了不同的套件，或是在这条赛道不够给力。我不知道。但是我们看到了最高速度的差别。”

由于红牛向国际汽联询问了有关燃油流量传感器系统以及颠覆规则以获得动力提升的可能方法，由此引发了围绕这一技术指令的争议。

红牛车队已经致信国际汽联，要求澄清燃油流量计信号过滤的问题，并被告知其所描述的三种情况均是不合法的。这意味着所有车队都收到了技术指令的通知。

尽管维斯塔潘和刘易斯·汉密尔顿等车手将法拉利的表现下降归咎于国际汽联的反馈，但田边也“警觉”表示，不应从一场孤立的比赛中得出结论。

“我们需要巴西和阿布扎比的数据。 ”田边说道，“然后我们会发现一些事情。否则，我们无法仅仅从这场比赛中得出结论。”

维斯塔潘在美国站排位赛中取得第三，并最终以此名次完赛。比赛晚些时候的一次黄旗，阻碍了其进一步追击刘易斯·汉密尔顿的脚步。

但无论是美国还是墨西哥站，维斯塔潘的表现都令红牛和本田欢欣鼓舞。荷兰人在墨西哥强势取得杆位，尽管他的比赛由于早些时候与汉密尔顿的碰撞以及稍后的爆胎被耽误。

田边很惊讶红牛能在墨西哥有如此的表现，同时也承认在美国，自己再次没有预料到排位赛的差距如此之接近，以及马克斯可以从第二排发车。

“领先车手们之间的差距在夏休前被缩小了，而法拉利在夏休后也有了很大的提升。”田边表示，“现在，三支车队之间的距离越来越近了。但是我不知道这个赛季剩余的比赛会如何。”

“在巴西和阿布扎比，我们将看到这一套件的表现，以及我们相较于梅赛德斯和法拉利的竞争力。”

翻译/小飞侠