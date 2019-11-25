本田承认留在F1与否将取决于预算

巴西大奖赛的周末对本田有着积极重要的意义：马克斯·维斯塔潘替这家日本制造商自1991年后第一次在英特拉格斯摘下杆位并获得胜利；皮埃尔·加斯利驾驶红牛二队赛车获得第二名，为本田自1991年日本大奖赛后，第一次在单场比赛中收获前二名。

加上维斯塔潘在奥地利和德国的获胜，以及丹尼尔·科维亚特在霍根海姆以第三名完赛，本赛季至今本田共有两个杆位（实际上三次排位赛里最快）、三场胜利、另外七次领奖台完赛。与此同时，维斯塔潘也有望获得车手年度第三名。

鉴于本田的上升势头，六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿认为下赛季有望呈现“真正的三方大战”。

当前本田与两支红牛车队的引擎合约持续到2020年，但还没有决定是否在接下来继续参赛。霍纳认为日本制造商有足够的理由为他们的进步感到骄傲。

“我认为（对本田留在F1）非常重要，”霍纳对Motorsport.com说，“本田的进步很大，我认为在五年的投入和努力以后，他们真的能够看到回报。你需要记住他们刚回来时的情况。但是他们始终认真专注，怀着满腔热情，终于完成出色的工作，所以能够对现在的成绩感到骄傲。”

本田方面此前表示需要对2021年新规则进行评估，再来决定是否继续其F1项目。新规则已经于十月底公布，当前的引擎规则将在2021至2025年保持不变，但是研发工作将受到限制。

尽管本田F1项目主管山本雅史向Motorsport.com表示本赛季的成绩令公司上下感到欣喜，但他也承认影响其公司做出决定的“最大问题”是新规则实施后的开销。

“我们已经开始计算未来规则会花费多少，”山本雅史说道，“我们注意到因为产业环境正向电气化改变，眼下所有汽车制造商都举步维艰，所以我们正在计算研发成本并进行内部商讨。”

“成本的确是最大的问题。胜利是第一要务。只要我们决定参与，就会试着获胜。获得好成绩是好事，但更重要的是开销的平衡。我们不得不增加很多预算来加速研发以赶上领头羊。现在我们计划维持当前的状态，同时缩减预算。”