本田对于与阿隆索的曲折过往“并不介怀”

本周三，本田刚刚宣布将将从2026年起成为阿斯顿·马丁的引擎供应商，在离开F1三年后决心正式重返这项运动。与阿斯顿·马丁的合作也意味着本田或有可能与阿隆索重新建立联系，而此前二者曾有过一段曲折的过往。

2015年当本田携手迈凯伦首次重返F1时，其最初的挣扎表现曾令阿隆索饱受困扰。在当年的日本大奖赛上，持续受到引擎问题困扰的阿隆索曾当着本田高级管理层的面，在车队无线电中抱怨本田就是一台“GP2“引擎。

尽管事后阿隆索曾表示后悔发表了上述言论，但此事成为当时对整个处境火上浇油的标志性事件。

不过虽然阿西班牙人的言论没有给本田高层们留下个好印象，但显然其现任首席执行官对此事并没有挥之不去的怨念。

当被问及本田是否会允许阿隆索使用搭载其引擎的赛车比赛时，本田赛车公司总裁渡边康治表示：“如果我们要再次与阿隆索合作，作为我们的车手，我们不会介意，无论他用什么引擎。”

尽管鉴于2026年阿隆索将年满45岁，届时他能否继续留在阿斯顿·马丁并无定论。不过当前，这位两届世界冠军并没有表现出缺乏决心或速度的迹象。

阿斯顿·马丁性能技术集团首席执行官马丁·惠特马什解释表示，阿隆索留在队内从来就并非英国车队和本田讨论的重点，尽管二者之间有过一段历史。

“不，那不是，”英国人表示，“显然费尔南多在车队中干得很棒，我们很高兴他成为我们车队的一员。他在赛道上和赛道外都做出了巨大的贡献。”

Fernando Alonso, McLaren MP4-30 Honda, pulls off the track with engine problems Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“很明显，我之前和费尔南多谈过我们打算前进的方向。他是个非常聪明的人。我相信在激烈的竞争中，可能每个人都会牵扯上一些评论。我想这些评论对一些人来说会很难忘。但我认为他理解并尊重本田的所作所为。”

惠特马什暗示，阿隆索很清楚本田目前在F1的地位。在和红牛共同赢得世界冠军后，本田的表现与其在涡轮混合动力时代与迈凯伦首次登场时的不济可谓今非昔比。

“本田赢得了2021年和2022年的世界冠军，除非我们今年能击败他们，否则他们将再次夺冠。所以他们是我们非常好的合作伙伴。我认为费尔南多也意识到了这一点，”英国人补充道。

“但目前2026年可能超出了他的计划范围。我们必须给他一辆能够持续赢得比赛的赛车。今年我们已经向前迈出了合理的一步，但我们还没有到达我们需要到达的位置。我们将继续发展车队和设施，我们将变得更强大。我相信我们肯定会在2026年之前讨论费尔南多，讨论他的去向，他的未来在哪里。我希望他能在这里多待上几年，如果他能像今天这样健康和有竞争力，那就太好了。那么2026年如果他能比赛将是一件非常棒的事情。”

此外本田也坦言，其不打算参与阿斯顿·马丁的任何车手决定。

渡边解释道：“我们的立场保持不变，我认为车手的选择完全取决于车队，而不是像我们这样的引擎供应商应该做的事。我们将把车手的选择权留给车队。”

翻译/小飞侠