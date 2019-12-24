本田内部征询为两支车队服务的顾虑

今年，红牛继红牛二队之后与本田达成合作意向，意味着日本制造商在V6涡轮混合动力时代首次拥有两支车队。

本田上一次为两支车队提供引擎还要追溯到2008年初。该年早些时候，超级亚久里车队的退出，令本田厂队成为了唯一的“独苗”。

本田阵营在2019年扩容为两大车队，并非毫无预兆。一年之前，其就已经为索伯加入迈凯伦成为其第二支客户车队做好了前期准备。

如今，日本制造商迫切地希望找出需要改进的地方，尽管其F1技术总监田边礼治对于应对挑战的表现表示满意。

“当然，这很具有挑战性，” 田边告诉Motorsport.com， “这里有更多的工作人员，这里有更多的引擎。到目前为止，两队的一切都还算顺利。”

“我问这里的工程师和机械师，‘明年我们能做什么?请回顾一下我们今年的工作。在赛道管理方面，有什么问题?’然后我们可以列一个清单，在内部讨论，与研发部门讨论，然后提出明年的想法。”

增加第二支车队的直接好处之一在于，本田在2019年获得了更多的赛道时间。在本赛季的大奖赛周末，本田完成了60466公里的赛程，而前四个赛季分别仅为29483公里、24093公里、26993公里和20035公里。

同时田边解释表示，拥有两支车队的好处不仅仅是将本田的赛道时间延长一倍。

“两支车队之间有些不同，”他说。“我们从这两家都学到了一些东西。更多的信息有助于我们提升表现。”

另一个好处，就是红牛与红牛二队拥有直接的密切联系，而红牛毫无疑问拥有争冠的优先权。

这意味着，与法拉利或梅赛德斯与其客户之间的引擎供应协议不同，与这两家车队建立更密切的关系符合本田的利益。

“我们平等地支持两支车队，无论是引擎规格、工程师和机械师的数量、规模都是相同的。”田边表示。

“今年刚开始的时候，我们就把从2018年开始的人员混合在一起，然后提供额外的支持，从而让两支车队拥有相同的人员水平。我们将保持同样的作风，无论明年或者未来都一如既往。”

翻译/小飞侠