本田为与纽维在阿斯顿·马丁“产生分歧做好准备”

针对与传奇设计师阿德里安·纽维在阿斯顿·马丁开展合作后，如何最好地应对2026年F1规则，本田“对产生分歧做好了准备”。

本田赛车公司总裁渡边浩司相信，安德里安·纽维加盟阿斯顿·马丁意味着其将有望像红牛一样打造出“世界上最顶尖的赛车。”

本赛季早些时候，纽维便宣布了将离开效力了近二十年的米尔顿·凯恩斯的车队，而他也是近年来寻找其他工作机会的车队骨干成员之一。在长达数月关于未来下家的猜测之后，这名英国人明年加入阿斯顿·马丁一事在九月对外公布。

本田从2019年起与红牛保持着合作关系，尽管2021赛季结束后不再以正式身份参加F1，但目前仍是这家世界冠军车队的技术合作伙伴。

除了法拉利、梅赛德斯和Alpine之外，其他车队面临的最大问题是，底盘设计团队和动力单元设计团队的要求经常会发生冲突，这意味着双方需要做出妥协，而不是和谐的制造过程。

但尽管如此，自红牛和本田赢得了自2021赛季以来的所有车手总冠军，并且还在过去两个赛季收获了制造商年度冠军。

阿斯顿·马丁将在2026年与本田合作应对F1新时代的技术规则时面临同样的任务，但本田赛车公司总裁渡边康治在接受《Autosport》独家专访时表示，他希望纽维的到来能复制日本品牌与红牛车队在这十年间取得的成就。

Lawrence Stroll, Toshihiro Sanbe,,President and CEO Honda Motor,Koji Watanabe, President of Honda Racing Corporation,,Martin Whitmarsh Photo by: Motorsport.com Japan

“我们很高兴看到阿斯顿·马丁正在稳步提升整体的竞争力，”渡边表示。“他们巩固了自己的管理结构，包括纽维的参与，使我们深受鼓舞。”

“我以前和纽维共事过，他对制造快车有着不可思议的热情。虽然我们负责建造动力单元，他们负责建造赛车的底盘，有时我们的愿景并不总是一致。”

“在这种情况下，底盘团队想要的和动力单元团队想要的之间可能会存在冲突，但我们必须携手努力创造了世界上最好的赛车。”

“现在纽维加盟了阿斯顿·马丁，我预计会出现类似的挑战，但我希望这能引领阿斯顿·马丁本田的团队成为世界上最优秀的团队。我们为一些冲突做好了准备。当然，不仅仅是和纽维相关的。”

翻译/小飞侠