本田：与维斯塔潘的关系就像见到“年轻的塞纳”

2019赛季本田与红牛首次携手合作，维斯塔潘不仅终结了日本制造商的领奖台和胜利荒，同时也在季中时不时地对全新的合作伙伴赞赏有加。

在奥地利大奖赛登上领奖台，赢得本田时隔十三年的首个分站冠军时，荷兰人还特地指了指自己赛车服上的本田徽章。

2019年，维斯塔潘的三场胜利也令他在本田的分站冠军排行榜上与科克·罗斯伯格和盖哈德·伯格齐平。排名第一的是三届世界冠军阿亚顿·塞纳。他在1987年至1992年期间使用本田引擎赢得了32场大奖赛胜利和三次世界冠军。

本田F1项目主管山本雅史告诉Motorsport.com：“从本田的角度来说，我们认为他是我们项目中一个非常关键的人物。他很年轻，但他的驾驶技术令人印象深刻。他和本田的关系令人仿佛看到了年轻的塞纳。”

马克斯或许很尊重本田。他感到和本田很亲切。也许他在奥地利领奖台上展示徽章证明了他同样非常开心。”

“这为我们注入了一种情感，那就是我们想为他提供一台好的引擎。当然，所有四位车手对我们来说都很重要。”

去年维斯塔潘在接受Motorsport.com的采访时曾表示，本田的工作步调与自己一致。他也很高兴看到这家制造商在取得成功后激动人心的反应。

同时山本表示，22岁的荷兰人已经和本田品牌建立了密切的联系。

“我们对胜利的热情使我们与他的关系更加牢固了。”山本表示，“他还去过我们的F1研发中心和量产基地。”

“有很多很多员工在这些设施里工作，他确实也都看到了。他穿过一条通道，通道里的人都在举手击掌，大概有一公里长。”

“这样的场景可能会让他对本田留有更深刻的印象，并且对本田有更坚定的承诺。”

翻译/小飞侠