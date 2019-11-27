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Formula 1 / 突发新闻

本田与红牛、红牛二队续签2021年引擎合约

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本田与红牛、红牛二队续签2021年引擎合约
By:
Co-author: Christian Nimmervoll
Translated by: Frankie Mao
2019年11月27日 上午9:46

本田与红牛续约一年，意味着其将继续参加F1至少直到2021赛季。

本周早些时候Motorsport.com曾报道过，本田必须缩减开支才能保证其F1项目的长远未来。

日本制造商原本等待F1发布2021年新规则，从而评估在下一个规则周期继续参赛的成本，以便做出决定。

虽然本田对F1的长期投入尚未确定，但是其已经确定将在2021年继续与红牛车队及奥地利公司的“梯队”红牛二队合作。

红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科博士在红牛旗下ServusTV频道的谈话节目中形容说这“让我们如释重负”。

本田在2018年与红牛二队结盟。此前，因为饱受性能和可靠性不足之苦，日本公司与迈凯伦度过了三个悲惨的赛季。但是，与红牛二队的合作令本田重建了名誉。这么做也说服了红牛在与雷诺合约到期后在2019年改用本田引擎，双方的初次合约为期两年。

搭档红牛后，马克斯·维斯塔潘在今年奥地利大奖赛上获胜，帮助本田终结了13年的胜利荒并再次成为F1的比赛胜利者。

此后，维斯塔潘再下二城。在巴西大奖赛上，维斯塔潘的获胜和皮埃尔·加斯利为红牛二队拿下惊人的第二名，帮助本田实现了28年来第一次前二名完赛。

“获得好成绩是好事，但更重要的是开销的平衡。我们不得不增加很多预算来加速研发以赶上领头羊。现在我们计划维持当前的状态，同时缩减预算。”

翻译/Amanda

 

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Author Scott Mitchell

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