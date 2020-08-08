更软的轮胎令车队比赛策略“陷入僵局”

连续两场在银石的比赛，但是与上周末英国大奖赛期间使用C1、C2和C3配方相比，本周末三款轮胎分别是C2、C3和C4配方。

上周日两辆梅赛德斯赛车和迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯在比赛尾声时刻遭遇了左前轮爆胎。倍耐力在调查之后得出的结论是，因为安全车造成车队提前执行一次进站的策略后，轮胎使用时间过长，加上银石赛道本身的高负荷，让轮胎无法坚持。这就使本周末换为更软的轮胎之后，车队制定轮胎策略带来了难度。

“因为这样的气温和这样的配方，它们（软胎）绝对无法坚持很久，”在第一节练习中最快的梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯表示。“它们很难维持，特别是在重载油的时候。”

“软胎和中性胎的单圈速度十分相近，我不认为这两款轮胎在单圈时间是有什么差别。单圈开始的时候，软胎好一点点，但快结束时，它衰退得更多。这是一条负荷很大的赛道，轮胎在高速弯里真的很难应付。”

刘易斯·汉密尔顿在第二节练习里反超队友0.1秒。他认为软胎和中性胎在单圈方面的表现“基本一样”。“软胎在一圈结束的时候有点过热，中性胎的感觉很相似，直到最后两个弯角，在尾部更好一点。”

受到新冠肺炎疫情影响之后，为了控制成本，本赛季取消了车队自由选择比赛周末的轮胎搭配，而是由轮胎供应商倍耐力制定提供。所以，每支车队获得的三款配方轮胎的数量相同：2套硬胎、3套中性胎和8套软胎。

昨天下午的阶段里，绝大多数车队只用软胎练习，以便节省较硬的轮胎，除了雷诺的丹尼尔·里卡多和埃斯特班·奥康各使用了一套硬胎，而俩人分别跑了15圈和9圈。澳大利亚人总结称“硬胎看起来挺好，为周日建立了很好的基础”。

红牛车手亚历山大·阿尔本认为倍耐力的选择“不好”——尽管意大利公司表示其按照国际汽联和F1提出的要求，使得车队对于比赛策略犯了难。

“这不是好选择，轮胎不快，对这条赛道太软。我认为今天用中性胎比软胎更快，”红牛车手表示。

“赛道上所有赛车中基本上每个人都在用中性胎的时候挺快，如果按照赛道进化来看，如果你用软胎更快的话，你只是比第一轮跑的时候快了0.1秒，所以绝对往那个方向靠拢。

“问题是本周末我们没有足够的中性胎和软胎，所以我们有点在策略上陷入僵局。明天（排位赛）很重要，在Q1、Q2和Q3里要在正确额时候选择正确的轮胎。“

倍耐力F1主管马里奥·伊索拉在周五常规的技术报告会上表示，本周日比赛中没可能执行一停策略。他预计车队们会用C4配方轮胎起步，然后非常早地进站，随后再两次更换硬胎。

值得一提的，倍耐力在公布上一场爆胎事故调查结果的同时，也确认本周末强制提高了轮胎压力。前轮胎增加2psi，后轮胎增加1psi。

哈斯车手罗曼·格罗斯让在上周日进站之前，用C2配方轮胎跑了36圈，直到性能完全耗尽。伊索拉认为如果本周日有车队要尝试，数字上来说就是C2配方轮胎完成至少30圈，随后的20多圈用C3配方，但他认为不值得尝试，尤其是有了前一场比赛的教训之后。

“如果你用轮胎用到完全磨损，你就暴露了轮胎结构，那样你就承担了更多风险，因为没有胎面来保护内部结构，”意大利人说。

“你会轧到碎片，你会用到路肩，你碰到任何东西，你都有风险造成轮胎结构损坏。在像银石这么严苛的赛道，如果你损坏了结构，很容易就导致漏气，那么你就不得不停下赛车。

“对任何来说这一点已经非常明显。所以我希望他们在做计划的时候，把这个考虑进去。”