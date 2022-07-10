什么推迟了红牛与保时捷F1合作的确认？

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自从2014年红牛赞助奥地利重回F1赛历，这支车队就爱在家乡赛场大造声势。奥地利大奖赛成为宣布未来重大新闻的理想时机，尤其是在超过50000名荷兰车迷在现场为马克斯·维斯塔潘加油助威的情况下。

红牛将与保时捷合作的消息，是围场里最人尽皆知的秘密之一。大家认为双方将会在红牛主场奥地利正式宣布，而世界汽车运动理事会（WMSC）恰好原本计划在上周的英国大奖赛前宣布通过2026引擎新规。不过据FIA所说，WMSC在该次会议上仅表示“有关2026动力单元规则的新进展，将于下次世界汽车运动理事会会议上最终完成并呈现”。下一次WMSC会议要到10月才召开。

大众顾问委员会已经为旗下保时捷和奥迪品牌在新规则下从2026年起进入F1开了绿灯。新规则将着重使用可持续燃料，并简化动力单元，摒弃热能回收系统。不过，必须先等新规则正式生效后，才能进行下一步：保时捷和红牛才能向大众宣布合作。奥迪这边的情况比较不明朗一些，因为它还在和不同的车队进行接触。目前运营阿尔法·罗密欧车队的索伯，看起来合作可能性最大。

尽管车队的投票和新规则的同意预计会在下一次WMSC会议之前出炉，而且应该就在未来几周内，但不出所料，F1委员会在奥地利举行的会议上没有宣布结果。

当被问及2026新规则的推迟，以及是不是担心新规则会让新的参赛者望而却步，红牛车队领队克里斯蒂安·霍纳表示“这只是一个过程”，新规则在技术方面已经“基本制定完成了”。

“这些事情总是成套的，”霍纳说，“你得有技术规则、运动规则、财务规则，这些都需要明确，还有2026年起的管理问题。所以我觉得只是整套规则需要最终完善。大体已经完成，所以现在已经在FIA手上了。我希望下周的F1委员会上能够听到一些进展。”

现有的制造商希望新规暂缓出台的一个主要原因，是2026年前的研发周期问题，以及新加入者可能得到的优待政策。升级后的动力单元规则中会有一些新条款，比如针对引擎研发的预算帽，以及让新的制造商能获得额外的dyno马力计时间和方式，以便和现有的制造商获得同等地位。

引用霍纳4月份的话来说，保时捷与红牛新成立的动力传动系统部门（该部门在年初取代了本田动力单元IP）间的合作非常合理，而且“很容易”促成。不过，其他引擎制造商会担心如果保时捷被认为是一个新的参与者，它将能得到上述这些优惠待遇，同时已经有红牛动力传动系统/本田IP的帮助。

Alpine F1领队奥特马尔·萨弗诺尔作为雷诺厂商车队负责人，对引擎规则非常感兴趣。他承认要确保“目前已经参赛的制造商和将要进来的制造商比赛条件均等”是一项挑战，“需要花一些时间”去完成。

本周五车队、F1和FIA举行的F1委员会会议对相关事宜继续进行了讨论。不过直到新规则完全通过、2026引擎规则所有细节最终确认之前，备受期待的保时捷重回F1，以及如几个月前霍纳描述为将要令人“眼眶湿润”的合作将继续悬而未决。