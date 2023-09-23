日本大奖赛FP3：维斯塔潘继续高居首位，周冠宇第十
马克斯·维斯塔潘统治日本大奖赛三节自由练习，乔治·拉塞尔在最后一节练习里赛车受损，而周冠宇跻身前十名。
排位赛前最后60分钟的练习时间却在前5分钟过后才有赛车出场。但与周五两节的发展如出一辙，维斯塔潘用第一套软胎做单圈模拟，就排名第一。当时他做出一圈1分30.960秒，比周五由他设下的最快圈稍慢，但前夜下雨意味着赛道表面被洗刷，需要等重新落下轮胎橡胶来提升抓地力水平。
第一轮软胎练习过后，赛道上显得安静，除了法拉利用旧轮胎做长距离练习。进入最后20分钟，赛道上逐渐忙碌。迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷刚刚刷新了维斯塔潘的时间，他的队友兰多·诺里斯更进一步做出1分30.507秒。
荷兰人换上第二套软胎后，尽管第一计时段没有诺里斯快，但仍然在整圈时间上快0.240秒，重新回到头名位置，并且保持到结束。另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹提升到第四名，三节练习里在排名上最接近队友的一次，但差距达到0.7秒之多。
两位法拉利车手分列第五六名，其中查尔斯·莱克勒克在佩雷兹身后0.018秒。紧急着是梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔，后者在还剩15分钟时再次出场，但很快回到维修区。梅赛德斯报告说63号赛车因右后轮车轮罩受损，需要进行维修，并且“将是漫长的工作”。但德国车队表示将在两个半小时后的排位赛Q1开始前完成任务。
费尔南多·阿隆索排名第九，但与维斯塔潘的差距达到1.2秒。周冠宇在用软胎进行单圈模拟后，跻身前十名，刚好领先队友瓦尔特利·博塔斯0.031秒。值得一提的时，从第九位的拉塞尔（1分31.505秒）到最后一名皮埃尔·加斯利（1分32.199秒），差距在0.7秒之内。
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