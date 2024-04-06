日本大奖赛FP3：维斯塔潘干地保持最快，梅赛德斯前四名

第二节练习下雨之后，因为修改后的雨地轮胎规则存在漏洞，所以基本没有车手出场，以便为排位赛和正赛节省半雨胎应对可能出现的下雨天气。
周六天气好转，最后一节练习在干地上进行，车队不得不把重载油长距离和单圈冲刺的项目压缩在60分钟的阶段里进行。
梅赛德斯选择在开始时让刘易斯·汉密尔顿用软胎做排位赛模拟，他跑出的1分30.037秒长时间保持在第一。尽管周五实际只完成了一个阶段的练习，但英国人表示W15赛车在铃鹿的状况是本赛季开始以来最好的。
进入阶段的最后三分之一，其他车队开始进行单圈练习后，维斯塔潘做出一圈1分29.563秒后重回头名，而他的队友塞尔吉奥·佩雷兹以0.269秒之差位居第二。不过墨西哥人在最后时间里掉了左侧后视镜。
乔治·拉塞尔在大部分时间里用重载油和中性胎做长距离练习，等他换上软胎后，做出比队友更快的1分29.918秒，上升到前三。不过，两辆梅赛德斯赛车分列第三四名，对于赛季开局艰难的德国车队来说是不错的信号。
阿斯顿·马丁为费尔南多·阿隆索启用了周五才送达的升级套件，西班牙人以第五名完成排位赛前最后的准备阶段，领先迈凯伦的兰多·诺里斯。法拉利的卡洛斯·塞恩斯位列第七，而查尔斯·莱克勒克只名列第十，掉在主场比赛的角田裕毅身后。摩纳哥人对于最后阶段长时间坐在车库里等待感到不满，
余下车队之间差距微小，当亚历山大·阿尔本以0.15秒之差无缘前十时，瓦尔特利·博塔斯与威廉姆斯车手只有0.013秒的差距。
丹尼尔·里卡多在第一节练习把赛车让给岩佐步梦之后，又因为雨天而浪费了第二节练习，直到周六上午才得到真正驾驶RB赛车的机会，而他一度在2号弯后滑出赛道，幸好没有陷入砂石区。澳大利亚人最终跑了24圈后排在第13位，位于埃斯特班·奥康身前。周冠宇在本阶段用软胎做了16圈后名列第15位。
周五上午撞墙的洛根·萨金特，原本因赛车修复工作量太大而无法在下午出场，但下雨之后由于其他赛车也没有出场，让他的损失得到减少。美国人在最后一个阶段里回到赛道上，并且名列第19位。
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