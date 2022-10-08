日本大奖赛FP3：维斯塔潘干地上最快

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周五的两节练习在雨天中进行，但是周六天气转晴，让车队终于可以在本周末第一次尝试干地轮胎。

一个小时的阶段来到最后时刻，维斯塔潘换上软胎后跑初一圈1分30.671秒，超过了先前占据榜首位置的法拉利车手卡洛斯·塞恩斯，并且领先了0.3秒。查尔斯·莱克勒克则排名第三。

本周日维斯塔潘迎来2022赛季的第二个世界冠军点，只要他比积分榜第二位的莱克勒克多拿8分，同时比队友塞尔吉奥·佩雷兹多拿6分，就能步入多届世界冠军的行列。

Alpine延续着在日本的强劲势头，不仅领跑中游集团，而且由费尔南多·阿隆索占据第四位，领先于佩雷兹和梅赛德斯的乔治·拉塞尔及刘易斯·汉密尔顿。

周五没有完全展示速度的迈凯伦，由兰多·诺里斯在本阶段里取得第八名，位于Alpine的埃斯特班·奥康身前，而前十名的最后一位由阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔占据，刚好把丹尼尔·里卡多挡在门外。

亚历山大·阿尔本展示了威廉姆斯赛车在铃鹿不俗的状态，名列第12位。随后是阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯、阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔、哈斯的凯文·马格努森。

米克·舒马赫因为在第一节练习中撞车后需要更换底盘，没有在周五下午的阶段里出场。第三节练习里，他重返赛道后排名第16位，在第一次本土参加大奖赛的角田裕毅身前。同样第一次感受铃鹿赛道的周冠宇，位列第18。最后两名分别是尼古拉斯·拉蒂菲和刚刚宣布明年将转投Alpine的皮埃尔·加斯利。