日本大奖赛FP2：维斯塔潘继续高居头名
马克斯·维斯塔潘在日本大奖赛第二节练习中以0.320秒的优势领先法拉利车手查尔斯·莱克勒克，包揽周五两个阶段的最快时间。
维斯塔潘在下午的练习开始后依然牢牢保持着统治力，第一个计时圈跑出1分31.377秒占据第一，尽管当时大部分车手进行倍耐力原型配方轮胎的测试。
随后迈凯伦的兰多·诺里斯用软胎刷出1分31.152秒后，但莱克勒克又把标杆提升到1分31.008秒。此时，维斯塔潘再次发力，做出一圈1分30.688秒，就此锁定了当天最快时间。莱克勒克和诺里斯之间相差0.144秒，而卡洛斯·塞恩斯排在第四位，落后前队友0.8秒左右。
梅赛德斯等到第二节练习才用到软胎，但是只有乔治·拉塞尔进入前五，落后维斯塔潘的标杆时间0.640秒，而且W14暂时落后制造商年度第二名的争夺对手法拉利。费尔南多·阿隆索排在第六位，随后是亚历山大·阿尔本、奥斯卡·皮亚斯特雷、塞尔吉奥·佩雷兹和瓦尔特利·博塔斯。刘易斯·汉密尔顿相差队友0.5秒之多，仅仅排在第14位。周冠宇则以第16名完成当天所有的工作，主场作战的角田裕毅位居第18位。
当前十名里有七支车队的赛车时，维斯塔潘之外车手的差距十分接近，从莱克勒克到垫底的洛根·萨金特之间，只有1.3秒。
本阶段还剩3分钟左右时，Alpine车手皮埃尔·加斯利在9号弯锁死后冲出赛道。法国人试图躲开左侧的护墙，但没有幸免。赛会立即出示红旗，并且宣布练习提前结束。
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