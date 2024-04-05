日本大奖赛周五：维斯塔潘FP1最快，FP2受雨水侵扰

本周五铃鹿的天气时好时坏，而第一节练习因为事故而出现了红旗。当时阶段刚刚过半，威廉姆斯的洛根·萨金特在7号弯撞墙，导致红旗出现并中断了11分钟。

除此之外，一切尽在红牛的掌握之中，维斯塔潘做出最快的1分30.056秒，佩雷兹相差0.181秒紧随其后，而在墨尔本获胜的卡洛斯·塞恩斯落后墨西哥人0.038秒排名第三。

表现时好时坏的W15在本阶段情况不错，乔治·拉塞尔和刘易斯·汉弥尔顿分列第四五位，而前者距离塞恩斯0.261秒，而后者稍稍领先法拉利的查尔斯·莱克勒克。

阿斯顿·马丁在铃鹿为AMR24启用升级套件，但只有一半新零件在周五之前运抵赛道，因此在第一个阶段里首先用在兰斯·斯特罗尔的赛车上并且进行测试工作。费尔南多·阿隆索以第七名结束本阶段练习，随后是迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷。主场作战的角田裕毅名列第九，兰多·诺里斯位居第十。

余下的车手中排名最高的是Alpine的埃斯特班·奥康，但他与前十名相差0.6秒之多。周冠宇完成18圈，在时间榜上排名第18位。

今年参加超级方程式的日本车手岩佐布梦获得了首次在大奖赛周末出场的机会，他代替丹尼尔·里卡多驾驶RB赛车，并且排名第16位。这成为2010年韩国大奖赛之后，第一次两名日本车手在同一个阶段里驾驶F1赛车。

中午过后，铃鹿开始下雨，并且整个第二节练习在雨中进行，虽然一些赛车出场感受了赛道，但只有5辆赛车做出了单圈时间，结果皮亚斯特雷、汉密尔顿和莱克勒克分列前三。