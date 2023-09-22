日本大奖赛FP1：红牛恢复强势，维斯塔潘高居第一
马克斯·维斯塔潘在日本大奖赛第一节自由练习里以0.6秒的优势高居时间榜头名，卡洛斯·塞恩斯和兰多·诺里斯跻身前三。
虽然红牛在新加坡铩羽而归，但RB19赛车被广泛认为将在更传统的铃鹿恢复强势。不出所料，维斯塔潘在本周末第一个赛道阶段开始后，立即表现出统治性的速度。他用硬胎跑出1分33.719秒的最快速度，没有其他车手能接近这个时间。
本周末车队帮助倍耐力进行下赛季的。轮胎研发测试。维斯塔潘也在短暂地测试了原型中性胎，之后才换上本周末最软配方的轮胎，并且将时间提高到1分31.647秒，就此设下第一个标杆时间。
塞恩斯在最后阶段使用软胎做出的时间，超过了队友查尔斯·莱克勒克，上升到第二，但距离维斯塔潘达到0.626秒。诺里斯则挤到两名法拉利车手之间，落后上一场在滨海湾获胜的西班牙人0.12秒左右。
主场比赛的角田裕毅在时间榜上排名第五，而且仅相差莱克勒克不到0.023秒。不过，他身后的费尔南多·阿隆索只相差0.053秒。刚刚与迈凯伦多续约两年的奥斯卡·皮亚斯特雷第一次在铃鹿赛道驾驶赛车，他以第七名完成个人的第一个驾驶阶段，只落后队友0.3秒，而且比威廉姆斯的亚历山大·阿尔本快了不到0.3秒。
在新加坡首次获得积分的新西兰车手廉姆·洛森，在日本继续顶替受伤未愈的丹尼尔·里卡多比赛。今年参加日本超级方程式的他对这条赛道有一定熟悉，而他在本阶段排名第九。
几天前在新加坡排位赛里撞墙而最终缺席周日比赛的兰斯·斯特罗尔重返驾驶舱，在跑完17圈后排名前世。
梅赛德斯在本阶段里先给两辆赛车用了原型轮胎，随后换上中性胎。这使得乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿只排在第13和16位。阿尔法·罗密欧同样没有使用较软配方的轮胎，周冠宇以第20位结束本阶段练习。
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迈凯伦与皮亚斯特雷续约至2026年
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