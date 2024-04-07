日本大奖赛：维斯塔潘领衔红牛1-2完赛，周冠宇赛车故障退赛

比赛开始后才过了两个弯，位于赛道中间的里卡多在进入3号弯时，右后轮蹭到了阿尔本的赛车左侧，两辆赛车随即一起冲出赛道后撞墙。赛会出示红旗，所有赛车回到维修区，让工作人员对轮胎墙进行修复。

比赛暂停28分钟后以静态发车的形式重新开始，但对于处于领先位置的维斯塔潘来说，没有太大的波澜。他仍然在一号弯里顺利地守在第一，而且能够很快拉开足够的差距。事实上，除了两次进站后短暂地交出领跑位置，但没有任何意外。荷兰人第一个冲过终点线，领先队友佩雷兹12秒。这个结果帮助红牛本赛季第三次包揽前二名。

领奖台最后一个位置的争夺在法拉利和迈凯伦之间展开，兰多·诺里斯在两次发车时都守住第三的发车位置，但是考虑到卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克分别从第四和第九发车，对两辆赛车采取了不同的策略，并且成功做到了夹击。最终，塞恩斯登上了领奖台，领先队友，而诺里斯落到第五名。

费尔南多·阿隆索为阿斯顿·马丁取得了可以取得的最好成绩，尽管他与领奖台距离胶原，但至少挤在了两辆迈凯伦之间。不过最后几圈，西班牙人成熟了澳大利亚“二年级生”的压力，而梅赛德斯的乔治·拉塞尔也加入追逐。

倒是第四圈，英国人尝试在最后的之字弯从内线晚刹车超过迈凯伦车手，两辆赛车几乎相碰，皮亚斯特雷不得不走上逃生区。这次攻防后，澳大利亚人继续跑在梅赛德斯赛车之前，并且很快又再次追上阿隆索。

与此同时，拉塞尔再次发起冲击，终于在最后一圈开始前超过了迈凯伦车手。阿隆索有惊无险地获得了第六。拉塞尔尽管前进到第七位完赛，但他与皮亚斯特雷的事件将在赛后受到调查。

梅赛德斯给两名车手换上了硬胎来重新开始比赛，但从效果来看，没有起到太大的作用。在用第一套硬胎的时段尾声，拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿趁着对手进站而排名上升，但面对轮胎更新的赛车则无力防守。发车位置更靠前的汉密尔顿，不得不因为轮胎损耗更严重，而把位置让给相对速度更好的拉塞尔。尽管这位七届世界冠军认为W15赛车在铃鹿的感觉是本赛季迄今为止最好的，但仍然只能接受第九名。

主场比赛的角田裕毅经过与哈斯车手尼科·霍肯博格的激烈争夺后以第十名完赛，拿到了最后一个积分。日本车手在最初的发车阶段顺利进入一号弯，避免了卷入混乱。而德国人在第二次发车时启动稍慢，一度位置下滑，但利用策略再次回到了积分区最后一个位置的争夺中。俩人也在赛道上展开攻防战，但角田更胜一筹，也就此实现了2012年小林可梦伟在铃鹿登上领奖台后，第一次日本车手在主场获得积分。

相比队友阿隆索，兰斯·斯特罗尔度过了一个艰难的周末。尽管用着相同的更新套件，但从周六开始，加拿大人对赛车感觉不佳。比赛里，他更是难以取得进步，一度在无线电里抱怨赛车在直到上像是“不同级别的”，最后以第12名结束自己的比赛。

凯文·马格努森和瓦尔特利·博塔斯名列第13和14位。而两辆Alpine赛车只是领先威廉姆斯的洛根·萨金特。美国车手在第42圈经过Degner 2弯时无法进弯跑上草地，然后倒车回答赛道上，引发了短暂的双黄旗。他设法回到维修区更换上硬胎，在完成比赛的赛车中排名最后。

周冠宇度过了一个很不走运的周末。周五第三节自由练习后期的燃油泄漏让他损失了重要的时间，车队不对被对底盘进行维修，虽然赶在排位赛前完成，但是缺乏重要的单圈练习时间对于排位赛非常致命，无法跑出全部速度，让他只能从最后一位发车。索伯为他在周日赛前更换了逃生舱，因为这么做没有修改赛车调校，所以还是从发车区开始比赛。

红旗时段后，中国车手用软胎重新投入比赛，并在发车时超过了霍肯博格和萨金特。不过第7圈，因为软胎衰竭，他不得不进站。这次换胎同样顺利完成，然而不幸的是，赛车使用的旧变速箱出现了问题，让他不得不在5圈后回到维修区的停车点进行系统重启，但问题无法解决，一圈后车队再次尝试仍然不起作用，迫使他不得不提前结束比赛。接下来，他把全部注意力转向两周后自己的第一次主场比赛——中国大奖赛，那将是2019年之后F1第一次回到上海国际赛车场，并且是新一代地面效应的大奖赛赛车首次在中国观众面前亮相。