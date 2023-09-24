日本大奖赛：维斯塔潘轻松获胜，红牛加冕“六冠王”
马克斯·维斯塔潘轻松掌控全局后赢得日本大奖赛，帮助红牛成为六届制造商年度冠军，而迈凯伦由兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷双双登上领奖台。
发车阶段，杆位出发的维斯塔潘受到皮亚斯特雷和诺里斯的左右夹击。英国人试图从外线超车，但红牛车手强行守住位置后领先进弯，而皮亚斯特雷避让了队友后落到第三。
中下游的争夺出现混乱，瓦尔特利·博塔斯受到了三面包围，乱流影响之下，他先撞到了自己左侧的亚历山大·阿尔本，两辆赛车都受损严重，而另一侧的埃斯特班·奥康受牵连后爆胎。而在他后方的阿尔法·罗密欧队友周冠宇鼻翼被碎片击中损坏了一半，四辆赛车不得不在第一圈结束时进站。而赛道上碎片过多，引发了安全车，带跑了3圈。
塞尔吉奥·佩雷兹同样在安全车期间进站，他在一号弯的争夺里与刘易斯·汉密尔顿发生剐蹭，从而鼻翼受损。但是混乱没有结束，安全车刚刚在第4圈结束离开，威廉姆斯的洛根萨金特在11号弯提前刹车仍然锁死，直接失控后把正在进弯的博塔斯顶得打转。
这位美国新秀原本还没开赛就神背两张罚单，因为车队在他排位赛撞车后更换了主要赛车部件，让他不得不从维修区开始比赛，而且因为改动幅度超出一般维修，相当于造了第三辆赛车，威廉姆斯又受到额外的10秒处罚。而与博塔斯的事故，又让他再添加5秒处罚。
眼看维斯塔潘和诺里斯开始跑远，皮亚斯特雷在第13圈第一次进站换上硬胎——比诺里斯早了4圈，这帮助他undercut队友。后者换上相同的轮胎后，很快就跟到队友并且向车队表达了自己速度更快应该尽快通过。皮亚斯特雷没有在第一时间让他通过，但最终还是让过队友。
但是，这并没有对维斯塔潘带来任何影响，荷兰人执行了标准的二停策略，在53圈比赛过后，以19秒的优势率先冲线。这个结果也确保了红牛提前六轮锁定2023年制造商年度冠军，也时车队历史上的第六次夺冠。
两辆迈凯伦尽管有16秒的差距，但也没有受到其他车队的真正危险。诺里斯连续两场比赛获得第二名，而诺里斯得到了自己在F1的第一次领奖台完赛。澳大利亚人成为2017年兰斯·斯特罗尔之后，第一位新秀年就进入前三名的车手。同时，迈凯伦自2021年蒙扎之后，第一次取得双领奖台成绩。
因为铃鹿对轮胎管理的要求，以及高温带来的轮胎衰退，比赛更多地成为策略的较量。法拉利在开场圈两辆赛车有过惊险一幕，随后塞恩斯被梅赛德斯先进站undercut。但是，莱克勒克顺利地以第四名完成比赛。
比赛的不同阶段，两辆梅赛德斯多次上演了“内斗”。安全车结束后，拉塞尔在之字弯超过队友，但汉密尔顿立即在维修区直道上抢回位置。第14圈短暂地出现虚拟安全车后，汉密尔顿执行二停策略，而拉塞尔则在第20圈和车队决定换到“B计划”。这让他跑到第29圈才进站——即一停换硬胎。
虽然这让拉塞尔在短时间里比周围赛车有轮胎优势，但当其他赛车第二次换胎后，他在尾声阶段更佳艰难。皮亚斯特雷和勒克莱尔先后超过，而汉密尔顿也进入最后5圈后追上。尽管两辆赛车策略不同，拉塞尔没有让过队友，直到车队发出明确的互换位置的指示，而此时二停后的塞恩斯已经紧紧跟在汉密尔顿身后。
拉塞尔在一号弯前把队友的赛车让过后立即关门，成功卡在法拉利赛车之前。此时，车速更快的汉密尔顿很快跑远，把队友暴露在塞恩斯的DRS“火力”之下。车队呼叫汉密尔顿来为拉塞尔制造DRS，后者感觉此举“不合理”，而拉塞尔还是在下一个DRS区域被西班牙人超过，落到了第七。
塞恩斯的第二停比汉密尔顿晚4圈，因此最后时刻车速稍快。但梅赛德斯车手成功守住了位置，以0.9秒领先，以第六名完成比赛。
这样的结果下，法拉利在铃鹿比梅赛德斯多拿4分，在还有六场比赛的情况下，制造商年度第二名争夺日趋白热化。
本赛季迄今保持每场排位赛都进入Q3的费尔南多·阿隆索，在第10位用软胎发车，这使得比较早地进站。而第一次换上硬胎后，他的速度并不理想，但较晚的第二停后速度有所恢复，最终帮助他超过Alpine两辆赛车，取得第八名的成绩。
积分区的最后两个位置则被Alpine的埃斯特班·奥康和皮埃尔·加斯利得到。最后阶段车队试图通过调换两辆赛车的顺序来冲击阿隆索，但没有成功，因此在最后一圈让两人把位置交还。这引发了被要求让出第九位的加斯利的些许不满。
从第九位发车的主场车手角田裕毅，最终落到了积分区之外，而且在临时队友廉姆·洛森之后名列第12位。周冠宇尽管在第一圈就进站，但没有改变轮胎策略。相比之下，开场阶段发生事故后受损的其他赛车，在前半程不到时分别因为损坏过重而退赛。这让周冠宇的位置得以提升，而中国小将在比赛距离中击败了哈斯的凯文·马努格森和尼科·霍肯博格，以第13名完赛。
在所有退赛的车手中，兰斯·斯特罗尔的赛车尾翼出现故障，阿斯顿·马丁为安全起见，让他在第20圈回到车库退赛。另外，佩雷兹虽然在第15圈就回到车库退赛，但很快又回到了赛车中，但直到第40圈重新出场。只不过，墨西哥人只跑了两圈，在维修区里执行5秒处罚后正式退出了比赛。
随着维斯塔潘做出全场最快圈，也得到了对应的机会，他的积分优势扩大到177分，他将在卡塔尔锁定个人第三个世界冠军头衔——而且很可能在周六冲刺赛后结束悬念。
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