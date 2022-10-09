日本大奖赛：维斯塔潘稳健领跑获胜并加冕，尽管国际汽联再惹争议
马克斯·维斯塔潘在因大雨暂停了接近两个小时的日本大奖赛中，在比赛恢复后一路领跑后获胜，并且在国际汽联按照比赛恢复进行而授出完整积分后，在铃鹿提前四场加冕2022年车手世界冠军。
莱克勒克的反应速度比维斯塔潘更快，并且在1号弯之前稍稍超过，但速度稍快必须减慢，半日红牛赛车趁机从外线夺回位置。此时，后方塞恩斯被佩雷兹在发车阶段超越，但是直接撞上了护墙。维特尔试图从直道外线寻找机会，但是赛车打滑，尽管他竭力挽救，仍然在1号弯打滑，好在没有陷进砂石区。阿尔本在启动之后赛车就没有速度，缓缓地寻找安全地带停下。周冠宇也在回头弯赛车打滑，但是成功地安全掉头后跟在队伍后方。
刚刚确认下赛季加盟Alpine的加斯利，因为更换鼻翼尾翼零件及修改悬挂调校而从维修区开始。然而用全雨胎的他刚刚出场，撞上了迎面飞来的广告板碎片并且卡在赛车前端，不得不回到维修区。红旗暂停后，走出赛车的法国人异常愤怒。车载镜头显示，他在驶出维修区后不久，在能见度极低的情况下经过了正出场负责清理的拖车，随后便在无线电中暴跳如雷。此后，多名车手报告在行驶期间，牵引车已经出现在赛道上。
一片混乱的情况下，安全车在第一圈结束时出动。因为雨势过大，比赛在第3圈被红旗暂停，所有赛车跟随安全车回到维修区通道。
当地时间14点40，赛会发出通知14点50分比赛恢复，但距离到点2分钟时又通知暂停。继续等待期间，牵引车出现在赛道上的问题成为了焦点。而在总共将近2小时的等待后，比赛在当地时间16:15分恢复进行。安全车带领着强制使用全雨胎的赛车跑了2圈后，在第5圈结束时撤离。
维斯塔潘稳稳地守住自己的领先位置，勒克莱尔和塞恩斯紧随其后。但是很快维特尔和和拉蒂菲就抢先换上半雨胎，随后包括前三名在内的更多赛车开始进站。只有阿隆索、周冠宇、米克·舒马赫最后三个才更换轮胎。而维特尔和拉蒂菲凭借早行动，已经挤入了积分区。
此后，拉塞尔成为赛道上最忙碌的车手。他因为与汉密尔顿同圈进站而不得不等待，由此排名落到了积分区之外。但是拉塞尔在雨地上奋起直追，连续做出精彩的外线超越，让自己一路升至第七。与此同时，汉密尔顿紧追Alpine车手奥康，但是难以接近真正可以发起超车的距离。
处于领先位置的维斯塔潘，没有受到身后赛车的任何威胁，最后以领先莱克勒克多达25分秒的优势第一个冲过终点线。此时，莱克勒克在尾声阶段感受到佩雷兹的压力，俩人战斗至最后一圈的最后一个弯角。摩纳哥人成功守住红牛赛车之前过线，但是交战中法拉利赛车切过了缓冲路，因为被罚时5秒。这让俩人的比赛排名对调，红牛包揽了前二名，莱克勒克则落到第三。
由于国际汽联认定比赛在恢复后进行，因此按照完整积分制度来计算成绩。维斯塔潘就此在铃鹿完成卫冕，成为二届世界冠军。
在前三名之后，奥康顶住了汉密尔顿的压力，为Alpine带回了第四名。拉塞尔在最后阶段尝试追上维特尔，但是不但没有成功，反而被阿隆索反超得手。维特尔在他最后一次日本大奖赛里，以第六名谢幕。事实上阿隆索在超过拉塞尔之后直追维特尔，俩人在最后一弯出弯时Alpine赛车占据内线看似有望领先，但德国人在处于外线的情况下继续加速，最终以几乎三分之一车身的距离率先过线。
拉塞尔最终以第八名完成比赛。而本赛季结束后将离开威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲，在主场苦战里完成了本赛季第一次得分——第九名为他带回了2分。至此，2022赛季所有20位正式车手都已经拿到积分。迈凯伦的兰多·诺里斯在第十位发车的情况下，以同样的名次完赛，拿到了最后一分。而丹尼尔·里卡多屈居迈凯伦队友身后，名列第11位。
阿斯顿·马丁的兰斯斯特罗尔在比赛恢复时处于第11名。慢镜头显示，发车阶段从第18位发车的加拿大人做出了惊人的起步，紧贴着维修区工作墙一路往前，在1号弯前来到第11位。但是重新开始比赛后，他没有进一步向前，以第12名完成比赛。
在他身后是第一次主场作战的角田裕毅、哈斯的凯文·马格努森、阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯。周冠宇排在芬兰人队友之后。因为更换半雨胎过晚，他失去了进入积分区的机会。不过他额外做了一次进站，并在第20圈做出了全场最快单圈。但是由于他没有进入前十名，所以无法得到对应的奖励分。加斯利和舒马赫排在最后两名。
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